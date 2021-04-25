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Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Сегодня, 16:47

Рассказываем, где посмотреть мини-сериал онлайн к годовщине трагедии на ЧАЭС

Завтра, 26 апреля, отмечается 35-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей катастрофы в истории ядерной энергетики. Ко дню трагедии предлагаем посмотреть самый нашумевший сериал "Чернобыль" от HBО, который воссоздает детальную хронологию событий сразу же после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Именно его признали самым популярным в истории современного кино.

Сериал "Чернобыль"
смотрите на olltv
Смотреть

Что еще нужно знать о сериале "Чернобыль" перед просмотром:

  • Съемки "Чернобыля" изначально планировались на территории Украины, но продюсеры выбрали Литву из-за налоговых льгот, которые предоставляют съемочным группам, и отсняли там основной материал.
  • Чтобы показать Чернобыльскую АЭС, создатели использовали Игналинскую станцию как место для съемок. Игналинская АЭС внешне похожа на Чернобыльскую и имеет похожие ядерные реакторы, поэтому ее иногда называют "сестрой Чернобыля".
    Кадр из сериала "Чернобыль"
    Кадр из сериала "Чернобыль"
    Фото: Скриншот из видео
  • Примерно 30% съемок мини-сериала проводились в Украине, которые заняли около 20 дней.
  • Эвакуацию жителей Припяти снимали на Подоле недалеко от кинотеатра "Октябрь", в массовке приняли участие киевляне и жители пригородов.
  • Одновременно с показом по телевидению новых эпизодов "Чернобыля" на YouTube выходили выпуски подкаста The Chernobyl Podcast. В них сценарист и продюсер мини-сериала Крейг Мейзин и ведущий радиостанции NPR Питер Сэгал во всех подробностях обсуждали детали чернобыльской катастрофы, а также рассказывали о реальных людях, которых затронула авария, и о том, как они были изображены в сериале.

Отметим, что за рубежом "Чернобыль" получил всеобщее признание среди иностранных критиков. Сериал называют "яркой драмой, которой удается вызвать сочувствие у зрителя к пострадавшим персонажам и ненависть к тем, кто причастен к аварии".

Мини-сериал "Чернобыль" смотрите онлайн на OLL.TV.

Также мы подготовили виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения: рассказываем и показываем главные объекты и секреты зоны.

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