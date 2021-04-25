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Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

Сьогодні, 16:47

Розповідаємо, де подивитися мінісеріал онлайн до річниці трагедії на ЧАЕС

Завтра, 26 квітня, відзначається 35-та річниця страшної аварії на Чорнобильській АЕС, найбільшої катастрофи в історії ядерної енергетики. До дня трагедії пропонуємо подивитися найгучніший серіал "Чорнобиль" від HBО, який відтворює детальну хронологію подій відразу ж після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме його визнали найпопулярнішим в історії сучасного кіно.

Серіал "Чорнобиль"
дивiться на olltv
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Що необхідно знати про серіал "Чорнобиль" перед переглядом:

  • Зйомки "Чорнобиля" спочатку планувалися на території України, але продюсери обрали Литву через податкові пільги, які надають знімальним групам, і відзняли там основний матеріал.
  • Щоб показати Чорнобильську АЕС, творці використовували Ігналінську станцію як місце для зйомок. Ігналінська АЕС зовні схожа на Чорнобильську і має подібні ядерні реактори, тому її іноді називають "сестрою Чорнобиля".
    Кадр з серіалу "Чорнобиль"
    Кадр з серіалу "Чорнобиль"
    Фото: Скриншот из видео
  • Приблизно 30% зйомок мінісеріалу проводилося в Україні, і це зайняло близько 20 днів.
  • Евакуацію жителів Прип'яті знімали на Подолі, недалеко від кінотеатру "Жовтень", у масовці взяли участь кияни і жителі передмість.
  • Одночасно з показом по телебаченню нових епізодів "Чорнобиля" на YouTube виходили випуски підкасту The Chernobyl Podcast. У них сценарист та продюсер Крейг Мейзін і ведучий радіостанції NPR Пітер Сегал у всіх подробицях обговорювали деталі чорнобильської катастрофи, а також розповідали про реальних людей, яких торкнулася аварія, і про те, як вони були зображені в серіалі.

Зазначимо, що за кордоном "Чорнобиль" отримав загальне визнання серед іноземних критиків. Серіал називають "яскравою драмою, якій вдається викликати співчуття у глядача до постраждалих персонажів і ненависть до тих, хто причетний до аварії".

Мінісеріал "Чорнобиль" дивіться онлайн на OLL.TV.

Також ми підготували віртуальний гід по Чорнобильській зоні відчуження: розповідаємо і показуємо головні об'єкти та секрети зони.

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