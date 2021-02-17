Самые крепкие пары шоу-бизнеса

Рассказываем, кому из звезд удалось построить крепкий и продолжительный брак

Бытует мнение, что в шоу-бизнесе не бывает крепких браков. Но украинские и голливудские пары доказывают, что можно построить крепкую семью. Герои нашей подборки вместе не один год. Ведущий Дмитрий Коляденко и программа "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" узнали, какие звездные пары могут похвастаться крепким и счастливым браком.

Виталий и Светлана Билоножко

Виталий и Светлана Билоножко Фото: Facebook-страница Светланы Билоножко

Виталий и Светлана Билоножко – пара-рекордсмены в украинском шоу-бизнесе. Артисты вместе уже более 40 лет. И не только как супруги, но и как творческий тандем. Свадьбу они играли трижды: на Сумщине, родине Виталия, потом у Светланы на Днепропетровщине, а впоследствии – в Киеве с друзьями. И по секрету "Зіркоманії" рассказали, что на этом останавливаться не собираются. В их планах сыграть и четвертую свадьбу.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Актриса Ольга Сумская со вторым мужем Виталием Борисюком Фото: instagram.com/olgasumska

А эта история любви началась на театральной сцене 30 лет назад. Актриса Ольга Сумская рассказала, что за пять минут до репетиции нашла на своем столе любовное послание от тогда еще своего коллеги Виталия Борисюка.

"Такая упаковочка, и я разворачиваю – там шоколадное сердце, а мое сердце сжимается, потому что я знаю от кого", – вспомнила Ольга Сумская.

А в шоколадном сердце была записка.

"Я написал: Приходи, я тебя съем, как ты съешь вот это шоколадное сердце", – рассказал о записке Виталий Борисюк.

Ольга Сумская верит в то, что браки заключаются на небесах.

"Бог парует, там в небесной канцелярии все записано. Есть мир ароматов, и если тебе аромат мужчины не нравится, он 100% не станет парой", – поделилась Ольга Сумская.

Также звездные супруги советует не забывать о романтике и находить для нее время не только на праздники.

Павел и Марина Зибровы

Павел и Марина Зибровы Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел и Марина Зибровы в браке 26 лет. Пара познакомилась на одном из творческих вечеров. Певец сделал все, чтобы покорить сердце девушки.

Руслана и Александр Ксенофонтов

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов Фото: Facebook-страница Александра Ксенофонтова

Еще одна крепкая пара в украинском шоу-бизнесе – певица Руслана с мужем Александром Ксенофонтовым. Они вместе 25 лет. А началось все с того, что Руслана обратилась к Александру за профессиональным советом.

Оля и Вадим Поляковы

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ольга Полякова познакомилась с нынешним мужем также на работе. Она пела на его дне рождении. Артистка говорит, что Вадим сразу в нее влюбился.

Курт Рассел и Голди Хоун

Курт Рассел и Голди Хоун Фото: instagram.com/goldiehawn

Одной из самых прочных пар Голливуда называют актеров Курта Рассела и Голди Хоун. Их знакомство состоялось 54 года года назад! 15-летний Курт впервые увидел на пять лет старшую Голди на съемочной площадке в 1967 году.Но тогда эта встреча закончилась только короткой разговором. Роман начался через 17 лет, когда Рассел и Хоун снова встретились на съемках фильма. Сейчас пара вместе уже 38 лет, но официальный брак так и не оформили.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

Еще одна крепкая голливудская пара – Том Хэнкс и Рита Уилсон. Актеры поженились 33 года назад и пережили немало трудностей. В прошлом году Рита и Том вместе лечились от коронавируса, который подхватили на съемочной площадке в Австралии. А несколько лет назад у жены Хэнкса обнаружили рак груди. Актриса победила болезнь. Не последнюю роль в этом сыграла поддержка мужа. А началось все с телешоу, где Том впервые увидел будущую жену и пообещал, что женится на Рите.

Адриано Челентано и Клаудия Мори

Адриано Челентано и Клаудия Мори Фото: Getty Images

Но больше всего поражают браки, которые уже отпраздновали золотую свадьбу. Например, что бы там ни говорили о знаменитой итальянской страсти, брак актеров Адриано Челентано и Клаудии Мори длится уже 57 лет! Актеры поженились тайно ночью в церкви города Гросетто, а затем переехали на свою виллу недалеко от Милана, где уединенно живут до сих пор.

Оззи и Шэрон Осборн

Оззи и Шэрон Осборн Фото: Getty Images

Еще один длительный брак уже десятки раз был на грани распада. Речь идет о Оззи и Шэрон Осборнов. Они поженились 39 лет назад и за это время пережили проблемы Оззи с алкоголем и наркотиками, измены и ссоры. В начале двухтысячных даже стали главными героями реалити-шоу "Семейка Осборнов", которое транслировалось на MTV. Оно стало одним из самых рейтинговых за всю историю канала.

"За все те 40 лет, что мы вместе, не думаю, что был хотя бы день, когда я бы не сказал, что люблю ее. Я разговаривал с ней каждый день, где бы я ни находился", – признался Оззи.

О самых крепких парах шоу-бизнеса смотрите в сюжете:

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