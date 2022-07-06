5 странных привычек Фриды Кало, которые удивят даже поклонников

Картины пронизаны болью, экзотические животные дома и другие интересные факты – в материале

5 странных привычек Фриды Кало / Фото: Коллаж: Сегодня

6 июля мир празднует день рождения мексиканской художницы Фриды Кало. Ее сердце остановилось 68 лет назад. Несмотря на смерть, нарисованные картины и сложный пройденный путь креаторки поклонники помнят до сих пор. Расскажем 5 самых странных привычек легендарной персоны.

1 – скрывала реальный возраст

Из-за полиомиелита в 6 лет у Фриды начались проблемы со здоровьем. Обучение в Национальной подготовительной школе пришлось начать позже (в 1922-м, – ред), чем планировалось. Причина – лечение прогрессирующей болезни. Правая нога художницы стала короче левой, которую она удачно прятала под длинными юбками. Чтобы быть на уровне с ровесниками, женщина минусовала три года от реальных цифр, до конца жизни рассказывая, что родилась в год начала мексиканской революции (в 1910-м, – ред).

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2 – на автопортретах рисовала собственную боль жизни

Фрида нарисовала 55 автопортретов за время творческого пути. Основным источником вдохновения для создания шедевров была ее боль: физическая и психологическая. Пережитые эмоции во время полиомиелита, автобусной аварии и ее последствий, бесплодия и сложных отношений с мужем Диегом Риверой, она рисовала на автопортретах. Они были ее "голосом", заявлявшим о пережитых страданиях людям…

Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве – именно я та тема, которую знаю лучше всего, – говорила Фрида Кало.

"Без надежды", 1945 год / Фото: Pinterest

3 – Фрида не любила улыбаться

Она не рисовала себя улыбающейся – ее автопортреты подтверждают написанное. Мучительная жизнь, переполненная страданиями и испытаниями, не давала ей повода радоваться. Но в Google найдете редкие фото Фриды, где она улыбается.

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4 – ее домашние любимцы были экзотическими животными

Фрида имела бесшерстную мексиканскую породу собаки ксолоитцкуинтли , которую первыми приручили ацтеки. По легендам, ее называли народным врачом, исцелявшим людей. В ее домашнем зоопарке еще были попугай Бонито, олень Гранизо, орел Гертрудис Кака Бланка, обезьяны Фуланг Чанг и Каимито де Гуаябал. Их она неоднократно рисовала на автопортретах, особенно обезьян, сравнивая их со своими нерожденными детьми.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

5 – выпивала текилы больше, чем мексиканцы

Фрида любила мексиканскую культуру и традиции. Не сложно догадаться, что текила – это ее любимый алкоголь. Художница не раз участвовала в барных конкурсах на скорость питья текилы и выигрывала в мужчин. Но чаще "заглушала" психологические и физические травмы алкоголем.

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