Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных ⚔ Бои на Донбассе 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о людях

5 странных привычек Фриды Кало, которые удивят даже поклонников

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 14:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Картины пронизаны болью, экзотические животные дома и другие интересные факты – в материале
5 странных привычек Фриды Кало
5 странных привычек Фриды Кало / Фото: Коллаж: Сегодня

6 июля мир празднует день рождения мексиканской художницы Фриды Кало. Ее сердце остановилось 68 лет назад. Несмотря на смерть, нарисованные картины и сложный пройденный путь креаторки поклонники помнят до сих пор. Расскажем 5 самых странных привычек легендарной персоны.

1 – скрывала реальный возраст

Из-за полиомиелита в 6 лет у Фриды начались проблемы со здоровьем. Обучение в Национальной подготовительной школе пришлось начать позже (в 1922-м, – ред), чем планировалось. Причина – лечение прогрессирующей болезни. Правая нога художницы стала короче левой, которую она удачно прятала под длинными юбками. Чтобы быть на уровне с ровесниками, женщина минусовала три года от реальных цифр, до конца жизни рассказывая, что родилась в год начала мексиканской революции (в 1910-м, – ред).

Реклама

2 – на автопортретах рисовала собственную боль жизни

Фрида нарисовала 55 автопортретов за время творческого пути. Основным источником вдохновения для создания шедевров была ее боль: физическая и психологическая. Пережитые эмоции во время полиомиелита, автобусной аварии и ее последствий, бесплодия и сложных отношений с мужем Диегом Риверой, она рисовала на автопортретах. Они были ее "голосом", заявлявшим о пережитых страданиях людям…

Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве – именно я та тема, которую знаю лучше всего, – говорила Фрида Кало.

"Без надежды", 1945 год
"Без надежды", 1945 год / Фото: Pinterest

3 – Фрида не любила улыбаться

Она не рисовала себя улыбающейся – ее автопортреты подтверждают написанное. Мучительная жизнь, переполненная страданиями и испытаниями, не давала ей повода радоваться. Но в Google найдете редкие фото Фриды, где она улыбается.

Реклама

4 – ее домашние любимцы были экзотическими животными

Фрида имела бесшерстную мексиканскую породу собаки ксолоитцкуинтли , которую первыми приручили ацтеки. По легендам, ее называли народным врачом, исцелявшим людей. В ее домашнем зоопарке еще были попугай Бонито, олень Гранизо, орел Гертрудис Кака Бланка, обезьяны Фуланг Чанг и Каимито де Гуаябал. Их она неоднократно рисовала на автопортретах, особенно обезьян, сравнивая их со своими нерожденными детьми.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

5 – выпивала текилы больше, чем мексиканцы

Фрида любила мексиканскую культуру и традиции. Не сложно догадаться, что текила – это ее любимый алкоголь. Художница не раз участвовала в барных конкурсах на скорость питья текилы и выигрывала в мужчин. Но чаще "заглушала" психологические и физические травмы алкоголем.

Читайте также: как принцесса Диана стала инфлюнсершей поколения Z.

Реклама

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Модно
Идеи нейл-дизайна
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
1 /2
Больше вариантов
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Афиша июля

5-31 июля с 10:00

Выставка "Між небом та землею"

7 июля в 20:00

Концерт группы "КАЗКА"

22 июля в 17:00

Концерт Verka Serduchka
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять