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5 дивних звичок Фріди Кало, які здивують навіть шанувальників

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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6 липня, 14:02
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Картини пронизані болем, екзотичні тварини вдома та інші цікаві факти – в матеріалі
5 дивних звичок Фріди Кало
5 дивних звичок Фріди Кало / Фото: Колаж: Сьогодні

6 липня світ святкує день народження мексиканської художниці Фріди Кало. Її серце зупинилося 68 років назад. Попри смерть, намальовані картини та складний пройдений шлях мисткині шанувальники пам’ятають до сьогодні. Розкажемо 5 найдивніших звичок легендарної персони.

1 – приховувала реальний вік

Через поліомієліт в 6 років у Фріди розпочалися проблеми зі здоров’ям. Навчання в Національній підготовчій школі прийшлося розпочати пізніше (в 1922-му, – ред), ніж планувалося. Причина – лікування прогресуючої хвороби. Права нога художниці стала коротшою за ліву, яку вона вдало ховала під довгими спідницями. Щоб бути на рівні з ровесниками, жінка мінусувала три роки від реальних цифр, до кінця життя розповідаючи, що народилася в рік початку мексиканської революції (в 1910-му, – ред).

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2 – на автопортретах малювала власний біль життя

Фріда намалювала 55 автопортрети за час творчого шляху. Основним джерелом натхнення для створення шедеврів була її біль: фізична та психологічна. Пережиті емоції під час поліомієліту, автобусної аварії та її наслідків, безпліддя і складних стосунків з чоловіком Дієгом Ріверою, вона малювала в автопортретах. Вони були її "голосом", який заявляв про пережиті страждання людям…

Я пишу себе, тому що багато часу проводжу на самоті – саме я та тема, яку знаю найкраще, – говорила Фріда Кало.

"Без надії", 1945 рік
"Без надії", 1945 рік / Фото: Pinterest

3 – Фріда не любила посміхатися

Вона не малювала себе усміхненою – її автопортрети підтверджують написане. Болісне життя, переповнене стражданнями та випробуваннями, не давало їй приводу радіти. Але в Google знайдете рідкісні фото Фріди, де вона усміхається.

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4 – її домашні улюбленці були екзотичними тваринами

Фріда мала безшерсту мексиканську породу собаки шолоїцквінтлі, яку першими приручили ацтеки. За легендами, чотирилапих називали народними лікарями, зцілювавшими людей. В її домашньому зоопарку ще були папуга Боніто, олень Гранізо, орел Гертрудіс Кака Бланка, мавпи Фуланг Чанг і Каіміто де Гуаябал. Їх вона неодноразово малювала на автопортретах, особливо мавп, яких порівнювала зі своїми ненародженимим з дітьми.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

5 – випивала текіли більше, ніж мексиканці

Фріда була віддана мексиканській культурі та традиціям. Не складно здогадатися, що текіла – це її улюблений алкоголь. Художниця не раз брала участь в барних конкурсах на швидкість пиття текіли та вигравала в чоловіків. Але частіше "заглушувала" психологічні та фізичні травми алкоголем.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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