Как принцесса Диана стала инфлюенсером поколения Z

Ее образ везде — от стриминговых сервисов до Голливуда и обложек Vogue. Для молодого поколения сейчас нет большего вдохновения и примера для подражания

Принцесса Диана изменила жизни миллионов людей. Сегодня она продолжает менять новые поколения / Фото: Коллаж: Сегодня

1-го июля принцессе Диане исполнился бы 61 год. Какой была бы ее жизнь сегодня, если бы не роковая и трагическая авария, мы можем только догадываться. Спустя 25 лет после ее смерти Диана, принцесса Уэльская, продолжает доминировать в информационном пространстве, уступая только ее невесткам. Голливуд и Netflix продолжают снимать шокирующие биографические драмы о ее жизни, глянцевые издания посвящают ей статьи о стиле, возводя в иконы моды всех времен.

Ее смерть стала национальной трагедией для Британии и горем для сотен миллионов людей в мире. Ее жизнь навсегда войдет в историю. Рассказываем, как королева сердец до сих пор меняет мир к лучшему, и как она стала главным инфлюенсером для поколения Z.

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Стиль

Интересно, что популярность леди Ди растет и в соцсетях, которых не существовало при ее жизни. У Instagram-аккаунта @Ladydirevengelooks, посвященного ее смелому стилю после развода, сейчас уже 117 тысяч подписчиков. Его создательница, писательница из Лос-Анджелеса Элоиза Моран, расшифровывает образы принцессы и то, что она пыталась сказать посредством одежды.

Никто не публиковал образы Дианы 1990-х, и когда я начала исследовать их, я обнаружила целую сокровищницу нарядов. Мне казалось очевидным, что многие из ее образов были частью более широкого гардероба мести", — рассказала Моран британскому Vogue.

Таким образом Диана пыталась пережить разрыв отношений и болезненный развод с супругом. Интересно, что все эти громкие заголовки частично были адресованы ее эксу, принцу Чарльзу. В них миллионы женщин каким-то образом, как бы нелепо это ни звучало, нашли отдушину и возможность пережить свои собственные тяжелые расставания.

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20-летний тиктокер Каден Луна стал интернет-сенсацией, прославляя стиль Дианы. Его аккаунт посвящен моде 1980-х, где он публикует видео того, как находит и носит вещи в стиле принцессы Уэльской.

Да, Луна даже не родился, когда Диана трагически погибла. О ней он узнал, прочитав статью в СМИ и посмотрев сериал "Корона".

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Парень вдохновлен ее образами и говорит, что модный выбор Дианы по-прежнему завораживает.

Она шла на риск, особенно в качестве члена королевской семьи, и она действительно установила множество тенденций, которые все еще присутствуют сегодня — например, сочетание толстовок и байкерских шорт или футболки, джинсов и блейзера. Мне нравится тот факт, что некоторые из ее самых известных свитеров были подарком от поклонников, и их мог купить и носить практически каждый.

ВИЧ/СПИД

Диану не просто так называли королевой сердец. Ее благотворительная деятельность меняла мир. Она была одной из первых знаменитостей и тем более королевских особ, кто стал заниматься проблемой ВИЧ/СПИДа. Стоит знать, что в то время вокруг заболевания шли различные кривотолки и мифы, означавшие верную смерть. Принцесса Уэльская не боялась фотографироваться, пожимать руки и обниматься с ВИЧ-инфицированными. В конце 1980-х даже медперсонал не всегда решался прикасаться к таким людям, боясь заразиться малоизученным вирусом.

Принцесса Диана с одним из пациентов хосписа для больных СПИДом, в Торонто, Канада (1991)

Нарушение королевского протокола

Леди Ди никогда не подчинялась строгим консервативным правилам монархии. Елизавета II, да и многие члены британской королевской семьи недолюбливали Диану именно за смелость противостоять устоявшимся традициям. Двор сходил с ума! Она сама выбрала себе обручальное кольцо, вместо того, чтобы заказывать его у ювелира; удалила из свадебной клятвы фразу о подчинении мужу; отказалась рожать детей в королевской резиденции и отправилась в клинику; отдала сыновей в обычную школу, водила их в McDonalds, ездила с ними в метро и разрешала носить джинсы и бейсболки; прошлась по минному полю, чтобы привлечь внимание мира к проблеме их использования; снималась для глянцевых изданий; носила компрометирующую одежду…

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Перечислять ее провокации можно до бесконечности, но именно они были немыслимы для высшего эшелона британской знати.

Честность перед народом

Благодаря Диане королевская семья стала ближе к народу. Ее не воспринимали как государственный символ, а наоборот – лучик света в мире консервативной знати. В общении с людьми она была открыта, непосредственна и раскована.

Принцесса Диана с пострадавшими от минирований в медицинском центре на окраине Луанды, Ангола

Диана одна из первых подняла вопросы важности ментального здоровья в СМИ, открыто рассказав о своих проблемах с булимией, стрессу после развода, тяжести семейной жизни в интервью BBC.

Право на личную жизнь

Развод – одна из самых больных тем в жизни многих пар. Как решиться на него, как пережить, что делать дальше. Принцесса Уэльская оказалась в еще более удручающей и тяжелой ситуации. Ведь над ней были интересы короны и общественное мнение.

Счастливый на первый взгляд брак принцессы и принца оказался катастрофой / Фото: Коллаж: Сегодня

Диана сумела добиться от монархии сохранения титула и ежегодных выплат, пыталась строить отношения с мужчинами, проводить все свободное время с детьми и заниматься благотворительностью. Мир сходил с ума от новых появлений ее на публике, а она продолжала бороться за свое место под солнцем.

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