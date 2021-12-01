Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря

Новый год в Европе

Атласные платья

Витамин D

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Впервые в истории: в Южной Корее к 2025 году построят город на воде (видео)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
1 декабря, 20:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Город будущего будет защищать от ураганов и самостоятельно производить электроэнергию. Проект оценивается в $200 млрд
В Южной Корее к 2025 году построят город на воде
В Южной Корее к 2025 году построят город на воде / Фото: hypebeast

Мир не стоит на месте. Недавно новость о коте из Харькова, который рекламировал сумку от Valentino, шокировала всех. Сегодня – известие о городе будущего на воде, который планируют построить к 2025 году в Южной Корее. Об этом сообщило издание Hype Beast .

Модерную концепцию города презентовали архитекторы, дизайнеры и строители компании Bjarke Ingels Group в 2019-м (она базируется в Нью-Йорке и Копенгагене).

Реклама

В Южной Корее к 2025 году построят город на воде
В Южной Корее к 2025 году построят город на воде / Фото: hypebeast

В 2022 году планируют начать строительство проекта на побережье Южной Кореи, недалеко от города Пусан.

В современном городе вместо привычной земли будет несколько платформ, которые закрепят якорями. Концепция безопасна, поэтому морские жители не пострадают из-за строительных работ. Проект оценивается в $200 млрд.

Реклама

Современный город рассчитан максимум на 10 тыс. человек. Жильцы смогут передвигаться по городу на лодке или преодолевать расстояние пешком.

Среди инфраструктуры будут: школы, спортивные клубы, магазины, площадки для детей и многое другое.

В Южной Корее к 2025 году построят город на воде
В Южной Корее к 2025 году построят город на воде / Фото: hypebeast

Реклама

Преимущество жизни на воде – безопасность. Ведь город будущего сможет противостоять цунами и ураганам. Все дома планируют строить высотой не более 7 этажей, чтобы создать низкий центр тяжести, а материалы будут использовать локальные. К примеру, бамбук.

Город также будет самостоятельно производить электроэнергию и выращивать морепродукты на "зеленых" фермах.

Включайте видео и воочию убедитесь в фантастической концепции, которая вошла в историю.

Читайте также:

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
29 ноября - 5 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять