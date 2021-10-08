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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Отдых в Египте подорожал! Сколько нужно заплатить за октябрьские туры на 4 популярных курортах

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
8 октября, 17:23
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С 14 по 17 октября в украинцев четырехдневный уик-энд! Не тратьте время зря и отправьтесь в путешествие в Египет. Мы расскажем о лучших регионах для пляжного отдыха. А также о курорте, где обслуживание европейского уровня

Об октябрьском отдыхе поговорили с тревел-экспертом Анной Ковтун, которая недавно рассказывала нам о VIP-отелях в Шарм-эль-Шейхе. Сегодня узнаете, куда стоит лететь в этом месяце и почему египетские цены уже не ассоциируются со словом "бюджетно".

Тревел-експерт Анна Ковтун
Тревел-експерт Анна Ковтун / Фото: пресс-служба

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Почему цены на туры в Египет подорожали?

Отдых в Египте подорожал, потому что количество бюджетных курортов, куда могли бы поехать туристы осенью, минимизировалось. Одна из причин – неблагоприятная погода для комфортного релакса. И теперь за октябрьский отдых в Египте путешественники платят ориентировочно вдвое больше. Если хотите сэкономить, то покупайте туры хотя бы за месяц. Но ожидать "горячих" путевок не стоит, ведь цена будет расти.

Полетели в Хургаду?

Отдых в октябре в Хургаде – идеальный! Ибо на улице не жарко, а температура моря комфортная для купания. Регион выбирают туристы для семейного отдыха с детьми, ибо широкие песчаные пляжи с пологим входом способствуют комфорту. А рифы поражают многообразием фауны.

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В Хургаде больше бюджетных отелей, чем премиальных. Одни из таких расположены в районе Новой Хургады, где представлены бюджетные и среднестатистические варианты.

Турист в Хургаде может легко отравиться, говорят эксперты
Турист в Хургаде может легко отравиться, говорят эксперты / Фото: Depositphotos

Новый туристический район Макади Бэй также посетите, если любите покой и уединение. И, конечно, исследовать коралловые рифы. А еще здесь комфортная погода. Поскольку территория защищена от ветров (они начинаются с ноября), поэтому здесь отдыхают даже зимой. Цены на отели – среднестатистические.

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Любители премиального отдыха едут в Сома-Бэй, потому что здесь предлагают люксовые гостиницы, которых минимум на предыдущих локациях. Но инфраструктуры вне отеля нет.

И курорт Эль-Гуна для любителей особенного не обходите. Его называют египетской Венецией, потому что там есть каналы, где курсируют катера. А еще один из самых экологичных. Езжайте сюда, если хотите увидеть другой Египет.

Погода: температура воздуха днем – 30,7 °C, ночью – 24,2 °C и моря – 27,4 °C.

Прайс тура на 6 дней с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

  • в 3* Grand Blue Saint Maria Aqua Park – 18 473 гривен;
  • в 4* Elysees Hurgada Hotel – 21 572 гривен;
  • в 5* Imperial Shams Abu Soma – 23 135 гривен.

И куда же без Шарм-эль-Шейха!

Шарм-эль-Шейх выбирают туристы в октябре, потому что здесь красивый риф, а еще много бухт, где минимальные ветра.

Шаркс-Бэй рекомендуем выбрать активным туристам, которые любят подводные экскурсии, потому что коралловые рифы бухты впечатляют. Понтоны на море – короткие, что является преимуществом. Но минус в пологих входах, так как их здесь единицы. В Шаркс Бэй найдете самые премиальные отели. Один из которых – Four Seasons Resort. Он является самым дорогим во всем Египте.

/ Фото: Pexels

Еще одна популярная бухта – Наама Бэй, которая является старейшей в Шарм-эль-Шейхе. Она привлекает туристов комфортной погодой, потому что здесь отсутствуют ветры. Ее выбирают туристы с детьми, ведь есть пологий вход в море. А еще компании друзей, которые любят рестораны и клубы. Но у бухты есть минус – "скромный" риф с минимумом кораллов.

Туристы, которые ищут лучшие пляжи и рифы, едут в бухту Рас-Умм-эль-Сид. Однако вне отеля курорта отсутствует инфраструктура. Но путешественники едут развлекаться в популярный район Хадаба или в бухту Наама Бэй.

Погода: температура воздуха днем – 31,3 °C, ночью – 25,4 °C и моря – 27,8 °C.

Прайс тура на 6 дней с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

  • в 3* Sharm Cliff Resort – 15 509 гривен;
  • в 4* Sharm Holiday Resort – 16 273 гривен;
  • в 5* Xperience Kirosieiz Premier – 20 960 гривен.

Дальше – неизведанный Марса Алам!

Почему – "неизведанный"? Потому что курорт еще не стал мейнстримным среди украинцев. Но дайверы и любители снорклинга знают, что рифы здесь самые лучшие.

/ Фото: booking.com

Если сравнивать с Шарм-эль-Шейхом, то подводный мир удивит своими жителями. Одни из которых – редкие коровы дюгонь. А какой здесь разноцветный риф! Вы влюбитесь в него с первого взгляда, ведь в Шарме он "серый". Посетите пляжи Марса Шуна, Абу Дабаб и Шарм-эль-Луле и сами убедитесь.

/ Фото: mir-vpechatleniy.ru

Большинство туристов Марса Алама – европейцы, поэтому локальное обслуживание называют лучшим – "европейским". Подход к гостям в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и других местах не конкурирует с упомянутым курортом. К слову, 3* отелей здесь нет.

Минус Марса Алама – отсутствие инфраструктуры, поэтому активности на территории отеля – единственное развлечение. А еще экскурсии здесь дороже.

Погода: температура воздуха днем – 31,1 °C, ночью – 25,1 °C и моря – 27,9 °C.

Прайс тура на 6 дней с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

  • в 4* Deep Blue inn – 23 066 гривен;
  • в 5* Siva Port Ghalib – 26 595 гривен.

Как насчет курорта Таба?

Посетите новый для украинцев курорт Таба, который находится на границе между Египтом и Израилем. Конечно, если любите спокойный отдых без вечеринок, ведь инфраструктура там неразвита.

На курорте работает около 20 отелей, большинство из которых премиального уровня. Туристы Табы – это люди, которые любят уединение и готовы заплатить за 6-дневный отдых за двоих более 20 тыс. гривен. Они любят не только загорать, купаться, но и играть в гольф.

/ Фото: booking.com

Погода на курорте благоприятная целый год, а еще отсутствуют ветры. Сюда едут не только из-за пляжного отдыха, но и посещения туристических мест с историей. Одни из которых – остров Фараона, замок Саладина и соляная пещера Таба Хейтс, которую сделали из соли, привезенной из Мертвого моря.

Но есть минус: прямого сообщения до Табы нет, поэтому туристы преодолевают 220 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха.

Погода: температура воздуха днем – ориентировочно 30 °C, ночью – 22 °C и моря – 27 °C.

Прайс тура на 6 дней с all inclusive и перелетом на двоих стартует в 5* Movenpick Resort Taba стартует от 31 966 гривен.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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