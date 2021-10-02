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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

В октябре лето только за деньги: 5 направлений для морского отдыха в Европе

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
2 октября, 10:00
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Запланировали отпуск на октябрь, поэтому хотите релакснуть на пляже с коктейлем? Мы с экспертом расскажем о 5 странах, где комфортная погода будет способствовать вашему отдыху
В октябре лето только за деньги: 5 направлений для морского отдыха в Европе
В октябре лето только за деньги: 5 направлений для морского отдыха в Европе

О пляжном отдыхе в Европе пообщались с тревел-експертом Анной Ковтун. Она недавно рассказала нам, почему все тусовщики летят осенью в Херсониссос. "Сегодня" поведает, где на карте мира вас ждет лучший пляжный релакс в октябре.

Тревел-експерт Анна Ковтун
Тревел-експерт Анна Ковтун / Фото: пресс-служба

Летим на Кипр?

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В октябре на Кипре бархатный сезон. Любители отдыха на море знают, что на острове лучшие пляжи для октябрьского отдыха в Айя-Напе и Протарасе.

В Айя-Напе посетите самый популярный пляж Nissi Beach. Он must visit! Ведь бирюзовая вода с пологим входом и белый песок манят путешественников со всего мира.

И не обходите пляж Konnos Bay в Протарасе, который входит в зону национального парка Каво Греко. Спуск к нему экстремальный с десятками ступенек, поэтому родителям с детскими колясками будет дискомфортно добраться до места назначения. Но он все же остается одним из фаворитов среди туристов из-за бухты – она впечатляет.

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Кипр – отличный вариант для отпуска в октябре
Кипр – отличный вариант для отпуска в октябре / Фото: Pexels

Посетите также Мыс Греко в юго-восточной части Кипра, если любите прозрачную воду и нырять с аквалангом, исследуя морское дно. Он расположен между двумя городами: Айя-Напой и Протарасом. Здесь есть арочный мост Камара ту Корака, который привлекает туристов, церковь Agioi Anargyroi и парк из 400 видов растений, среди которых редкие крокусы, орхидеи и ирисы.

Прайс за тур с перелетом из Киева на 7 дней для двух стартует от 20 тыс. гривен без питания. С учетом завтраков и ужинов – от 22 тыс. гривен. Если купите тур с услугой "Все включено", то цена стартует от 29 тыс. гривен.

Были на Кипре? Летите на Тенерифе в Испанию

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Если хотите отдыхать на пляжах, как в рекламе "Баунти", или с черным песком, то вам на Тенерифе.

Любители спокойного отдыха едут на курорт Пуэрто-де-ла-Крус. Пляжи привлекают туристов черным вулканическим песком, два из которых – Playa Jardín и Playa El Bollullo. Но это единственное их преимущество, ведь они небольшие, поэтому мало места, а людей – море.

Пляжи Тенерифе удивляют черным песком
Пляжи Тенерифе удивляют черным песком / Фото: Pixabay

Если купание в море в приоритете и вечеринки 24/7, то езжайте в городок Лос-Кристианос и Плайя-де-лас-Америкас. И Санта-Крус-де-Тенерифе не обходите и его местные пляжи Benijo и Playa de Las Teresitas. Сезон на Тенерифе длится с апреля по октябрь, поэтому долго не раздумывайте!

Прайс за тур с перелетом из Киева на 7 дней на двоих стартует от 22 тыс. гривен без питания.

Если хотите воссоединиться с природой, летите на Мадейру, что в Португалии

Отдых на Мадейре – это не про вечеринки 24/7, сюда прилетают, чтобы перезагрузиться. И субтропический климат способствует релаксу целый год, хотя сезон длится с апреля по октябрь.

Туристы наслаждаются не только пляжами, но и гористым ландшафтом вокруг и природой. Реликтовые леса и тысячи растений, одно из которых – орхидеи, впечатляют.

Мадейра – место для перезагрузки, а не вечеринок 24/7
Мадейра – место для перезагрузки, а не вечеринок 24/7 / Фото: Pinterest

В Мадейре вы сможете искупаться в природных вулканических бассейнах в Porto Moniz. И на самом длинном пляже Praia Formosa с черным песком, но там людно. Если любите спокойный отдых, то посетите песчаный пляж Calheta с отсутствием высоких волн.

Прайс за тур с перелетом из Киева на 8 дней на двоих стартует от 26 тыс. гривен.

И куда же без Греции в октябре

Посетите романтический курорт Санторини и его пляж Kamari с черным песком и галькой. И Красный пляж, который местные привыкли называть Kokkini Paralia не обходите. А также эстетический Eros! И, конечно, White Beach, к которому добираются на водном транспорте (он курсирует с Красного пляжа).

Санторини – самый романтичный курорт Греции
Санторини – самый романтичный курорт Греции / Фото: Pexels

Если вы за семейный отдых с детьми, то езжайте в Корфу. И запланируйте релакс на самом популярном пляже Paleokastritsa или Acharavi с белым песком. И также посетите пляж Ipsos, где развита инфраструктура для любителей вечеринок.

Следующий греческий курорт – Лефкас со спокойной атмосферой, где быстротечность времени для туристов не имеет значения. Если выберете это место для отдыха, то посетите пляж Porto Katsiki. Его называют визитной карточкой курорта.

В Греции пляжный сезон стартует с мая и до начала октября. Успейте запланировать свой райский отдых.

Прайс за тур с перелетом из Киева на 6 дней на двоих стартует от 12 тыс. гривен без питания, и 14 тыс. гривен с услугой "Все включено".

И Балеарские острова в Испании посетите

Туристический сезон на Балеарских островах с апреля по октябрь. Любители пляжного отдыха на упомянутых островах едут в тусовочную Ибицу и мейнстримную Пальму-де-Майорку.

Но погода в октябре благоприятна на всех Балеарских островах: температура воздуха ориентировочно 23 градуса днем, а ночью 21. Температура моря – 23 градуса.

Ибица – курорт для вечеринок 24/7
Ибица – курорт для вечеринок 24/7 / Фото: Pinterest

На Ибице посетите такие пляжи: Cala Gració, если планируете отдых с детьми, Las Salinas, который окружают сосны и спокойная атмосфера, или мейнстримный Cala Llonga или Talamanca с пологим входом. И мимо Cala d'Ort с вау-видами не проходите, ведь с пляжа видно остров Эс-Ведра.

Пальма-де-Майорка вас удивит популярными пляжами, которые получили международную награду "Голубого флага" за соблюдение высоких стандартов. Он является признаком безопасности, высокого качества воды и развитой инфраструктурой для морского отдыха. Одни из них – Sant Elm, Can Pere Antoni и Cala Formentor.

Прайс за тур с перелетом из Киева на 7 дней на двоих стартует от 12 700 гривен без питания, а с учетом завтраков и ужинов – от 18 тыс. гривен.

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Недавно мы рассказали, какая вы вечеринка по знаку зодиака.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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