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Елена Зеленская рассказала, как пересечь границу с ребенком с инвалидностью

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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12 апреля, 14:17
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Необходим документ, удостоверяющий личность, а также специальная справка о диагнозе ребенка
Елена Зеленская рассказала, как пересечь границу с ребенком с инвалидностью
Елена Зеленская рассказала, как пересечь границу с ребенком с инвалидностью / Фото: Коллаж: Сегодня

Очереди на границах – привычная "картина", которую видят беженцы из Украины чуть ли не каждый день. Ожидание из-за толпы на границе – проблема для детей с инвалидностью, которые стрессово реагируют на ситуацию. Елена Зеленская в своем телеграм-канале рассказала, как легко пересечь границу с ребенком с инвалидностью и обойти большие очереди.

Как пересечь границу по упрощенным требованиям?

В условиях военного положения требования к выезду детей за границу, в том числе – с инвалидностью, упрощены. Дети с инвалидностью вместе с сопровождающими, имеют право на внеочередное пересечение государственной границы Украины.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью, вместе с документом, удостоверяющим личность ребенка, нужно иметь удостоверение, справку, программу реабилитации или медицинское заключение:

  • Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (в котором указана категория "ребенок с инвалидностью").
  • Справку о получении государственной социальной помощи.
  • Индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, выданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.
  • Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Кто может сопровождать ребенка с инвалидностью?

Сопровождать ребенка с инвалидностью для выезда за границу может мать и/или отец, опекун, попечитель, один или оба приемных родителя, родители-воспитатели.

Если сопровождение осуществляют родители, то нужны документы, подтверждающие родственные связи. Если ребенок выезжает с опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями – документы, подтверждающие соответствующие полномочия личности.

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/ Фото: Pexels

Сопровождать детей с инвалидностью также могут бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим, если они освобождены от военной службы и мобилизации и имеют с собой соответствующие документы.

Узнайте также, как эмигрировать в США украинцам без визы.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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