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Олена Зеленська розповіла, як перетнути кордон з дитиною з інвалідністю

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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12 квітня, 14:17
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Необхідно мати документ, який посвідчує особу, а також спеціальну довідку про діагноз дитини
Олена Зеленська розповіла, як перетнути кордон з дитиною з інвалідністю
Олена Зеленська розповіла, як перетнути кордон з дитиною з інвалідністю / Фото: Колаж: Сьогодні

Черги на кордонах – звична "картина", яку бачать біженці з України ледь не щодня. Очікування через натовп на кордоні – проблема для дітей з інвалідністю, які стресово реагують на ситуацію. Олена Зеленська в своєму телеграм-каналі розповіла, як легко перетнути кордон з дитиною з інвалідністю та оминути великі черги.

Як перетнути кордон за спрощеними вимогами?

В умовах воєнного стану вимоги до виїзду дітей за кордон, в тому числі – з інвалідністю, є спрощеними. Діти з інвалідністю разом з особами, які їх супроводжують, мають право на позачерговий перетин державного кордону України.

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Щоб скористатися цією можливістю, разом з документом, що посвідчує особу дитини, потрібно мати посвідчення, довідку, програму реабілітації чи медичний висновок:

  • Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (в якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю").
  • Довідку про отримання державної соціальної допомоги.
  • Індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, видану лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.
  • Медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років.

Хто може супроводжувати дитину з інвалідністю?

Супроводжувати дитину з інвалідністю для виїзду за кордон може мати та/або батько, опікун, піклувальник, один або обоє прийомних батьків, батьки-вихователі.

Якщо супровід здійснюють батьки, то потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки. Якщо дитина виїжджає з опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями – документи, що підтверджують відповідні повноваження особи.

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/ Фото: Pexels

Супроводжувати дітей з інвалідністю також можуть бабуся, дідусь, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим, якщо вони звільнені від військової служби і мобілізації та мають з собою відповідні документи.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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