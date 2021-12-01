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Забавные селфи собак: итальянский бренд снял рекламу с животными (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
1 декабря, 08:49
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Креативная рекламная кампания, которую запустили итальянцы, чтобы еще больше сблизить нас с домашними любимцами
Забавные селфи животных
Забавные селфи животных / Фото: пресс-служба

Итальянский модный бренд Sunnei выпустил специальную капсульную коллекцию, посвященную домашним животным. Таким образом в компании решили привлечь внимание потенциальных покупателей. Об этом рассказали Hypebae.

Забавные селфи животных
Забавные селфи животных / Фото: пресс-служба

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В ассортименте коллекции можно найти футболки синего, зеленого и красного цветов с белыми полосками, черно-белый плащ и худи. Вся одежда для собак идентична человеческой. В Sunnei предлагают создать веселый образы и купить себе и своему питомцу одинаковые вещи.

Также в капсуле представлены ошейники и поводки по 75 евро (ок. 2300 грн). Футболки можно приобрести по 130 евро (ок. 4000 грн), худи по 220 евро (ок. 6800 грн), а плащ – 250 евро (ок. 7700 грн).

Забавные селфи животных
Забавные селфи животных / Фото: пресс-служба

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Специально к выходу коллекции бренд выпустил рекламную кампанию. На снимках корги, померанский шпиц, французский бульдог, курцхаар, такса и другие позируют в зеркале со смартфонами, создавая впечатление, что животные делают селфи.

Забавные селфи животных | Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных / Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных | Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных / Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных | Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных / Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных | Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных / Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных | Фото: пресс-служба
Забавные селфи животных / Фото: пресс-служба
1/5

Получилось весело!

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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