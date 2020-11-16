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Моряки спасли утопающего лабрадора. Он ухватился за решетку окна и ждал помощи (видео)

Сегодня, 11:03

Видео опубликовали на странице в Facebook мексиканского флота

Во время наводнения в южных мексиканских штатах Чиапас и Табаско моряки спасли утопающего лабрадора и благодаря этому прославились в интернете. Они заметили, как пес прижимается к стене и опирается на решетку окна, пытаясь остаться на плаву, и вытащили его из воды в лодку. Видео опубликовали на странице в Facebook мексиканского флота.

Местный житель Иван Эрнандес назвал спасателей героями и призвал пожертвовать еду местным собакам. Мужчина на своей странице в Twitter выложил видео, на котором лабрадора уносят в безопасное место.

"Они также заслуживают помощи, спасибо вам за большое сердце и благородство! Пес выглядит очень измученным", "Навернулись слезы. Спасибо вам, морпехи, за его спасение", "Аплодисменты героям", "Вы – молодцы!", "Горжусь вами", – пишут пользователи в комментариях.

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К слову, в середине ноября в Мексике прошли проливные дожди. В некоторых городах реки вышли из берегов и спровоцировали оползни. Из-за наводнения пострадали десятки тысяч домов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пес рискнул жизнью, чтобы спасти лучшего друга.

Смотрите видео: настоящей звездой Сети стала собака из Ровно

Также Сегодня.Lifestyle писали о собаке, которая пожертвовала собой ради спасения годовалого малыша.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , facebook.com/watch/SEMARMX
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