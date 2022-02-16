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Не родись красивым, а – любимым: курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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16 февраля, 07:00
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Мы знаем, кто сейчас поднимет вам настроение, — это песик Туна. Он стал популярным в Сети из-за своей необычной мордочки
Курьезные фото Туны - самого смешного пса в Instagram
Курьезные фото Туны - самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Вчера мы делились жизненными мемами, в которых каждый может узнать себя, а сегодня продолжаем внедрять позитив в массы. Ведь если бы каждое утро начиналось не с душных негативных новостей, а с доброй, вызывающей улыбку подборки, в мире было бы больше счастливых людей. Знакомьтесь с нашим новым героем — собакевичем по кличке Туна.

Пес породы чивини Туна веселит подписчиков мордочкой. У него недоразвит подбородок, поэтому нелепо торчат зубы. А еще вечно такой вид, будто он что-то натворил.

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Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram

Благодаря свей необычной внешности и, конечно же, предприимчивым хозяевам, у пса появилась личная страница в Instagram. На него уже подписаны 2 млн пользователей. Можете подписаться и вы.

Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

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Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Смотрите еще больше фотографий Туны в галерее.

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Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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