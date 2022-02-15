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На волне курьезов: жизненные мемы поднимут настроение

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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15 февраля, 08:51
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Смешные мемы, которые отражают все сущность самоиронии и прекрасного чувства юмора. Для людей, умеющих смеяться над собой
Смешные мемы для хорошего настроения
Смешные мемы для хорошего настроения / Фото: Инстаграм

Вчера мы делились курьезными фото котов из Twitter, которые готовы к трудовой неделе. А сегодня традиционно и уже по привычке начинаем ваше утро с приятных и веселых материалов, не обременяющих унылыми мыслями и негативом.

Сколько б ни было вокруг злости и печали, всегда можно найти повод улыбнуться и отвлечься от неприятных и душных мыслей. В современном мире иначе просто невозможно выжить. А юмор спасает от любых невзгод ежедневно.

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Смешные мемы для хорошего настроения
Смешные мемы для хорошего настроения / Фото: Инстаграм

Смешные мемы для хорошего настроения
Смешные мемы для хорошего настроения / Фото: Инстаграм

Предлагаем на минуту отключиться от всего негативного и раздражающего, что ежедневно выбивает нас из колеи, и уделить несколько минут на то, чтобы настроиться на правильное настроение. И пусть оно не покинет нас до конца дня как минимум.

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Смешные мемы для хорошего настроения
Смешные мемы для хорошего настроения / Фото: Инстаграм

Смешные мемы для хорошего настроения
Смешные мемы для хорошего настроения / Фото: Инстаграм

Еще больше смешных мемов, в которых каждый узнает себя, смотрите в нашей галерее. А также не забывайте делиться юмором со своими друзьями.

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Также вам будет смешно от курьезных фото милого чихуахуа Карлоса и его колоритной хозяйки.

Также не пропустите: если бы животные были людьми. Часть 2: курьезные видео о планах на выходные наших питомцев.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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