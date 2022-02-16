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Не родись красивим, а – щасливим: курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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16 лютого, 07:00
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Ми знаємо, хто зараз підніме вам настрій, це песик Туна. Він став популярним у Мережі через свою незвичайну мордочку
Курйозні фото Туни - найсмішнішого пса в Instagram
Курйозні фото Туни - найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Вчора ми ділилися життєвими мемами, в яких кожен може впізнати себе, а сьогодні продовжуємо впроваджувати позитив у маси. Адже якби щоранку починалося не з задушливих негативних новин, а з доброї, що викликає посмішку добірки, у світі було б більше щасливих людей. Знайомтесь з нашим новим героєм – собакевичем на прізвисько Туна.

Пес породи чівіні Туна радує передплатників мордочкою. У нього недорозвинений підборіддя, тому безглуздо стирчать зуби. А ще вічно такий вигляд, ніби він щось накоїв.

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Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram

Завдяки своїй незвичайній зовнішності і, звичайно ж, заповзятливим господарям, у пса з'явилася особиста сторінка Instagram. На нього вже підписано 2 млн користувачів. Можете передплатити і ви.

Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

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Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Дивіться ще більше фотографій Туни у галереї.

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Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram | Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
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Також дивіться курйозні фото милого чихуахуа Карлоса та його колоритної господині. Навіщо йому таке?

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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