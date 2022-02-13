Курьезные фото милого чихуахуа Карлоса и его колоритной хозяйки. За что ему такое?

Иногда в Instagram можно найти довольно любопытные аккаунты, куда заходишь на минуту, а остаешься на полдня

Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм

Пока вы все еще находитесь во взбудораженном состоянии после просмотра фотографий фитнес-модели, которая проводит в спортзале по 8 часов на день, предлагаем переключить внимание на что-то не такое спортивное, но не менее эффектное. Смотрите подборку фотографий печального чихуахуа и его соблазнительной хозяйки, которая не стесняется выставлять на обозрев публики весьма провокационные снимки.

Знакомьтесь, это чихуахуа Карлос и его хозяйка. В Instagram у них одна страница на двоих, где они прекрасной уживаются, а иногда даже умещаются в одном кадре. Вот только характер этих снимков весьма спорный. Зоозащитники, вы здесь?

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Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм

Девушка регулярно публикует фото своей попы и собаки, а что она хочет этим сказать, остается загадкой. Но, похоже, ее песику это изрядно надоело. Кроме положительных комментариев, которые оставляют на странице ее друзья, хватает и хейтеров. Но хозяйка Карлоса быстренько подчищает за ними.

Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм

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Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм

Еще больше фото Карлоса и его хозяйки смотрите в галерее.

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Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм 1 /12

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