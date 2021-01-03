Ситне Різдво: рецепти оригінальних м'ясних страв
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На Різдво треба готувати м'ясо. Звісно, можна підійти до цього питання з легкістю – просто запекти індичку зі спеціями, або теж саме зробити зі свининою. А можна підійти до цієї справи з креативом – дещо переінакшити традиції і приготувати на Різдво оригінальні м'ясні страви.
Пиріг з брокколі, індичкою і сиром
Інгредієнти
- 2 шт. – яйце
- 150 г – сир
- 50 г – кефір
- 25 г – борошно цільнозернове
- сіль за смаком
- 150 г – броколі
- 250 г – фарш індички
- сіль
- 35 г – сир
Спосіб приготування
- Білки відділити від жовтків. Білки збивати до піків. Змішати всі інші інгредієнти для тіста і акуратно ввести в них білки.
- Стушкувати фарш індички (можна подрібнити філе в блендері), посолити і додати броколі.
- У форму вилити тісто, зверху викласти начинку і запікати до рум'яності за 180 градусів, зверху посипати натертим сиром.
Смажена свинина з яблуками і цибулею
Інгредієнти
- 2 кг – свинини
- 3 ст. л – оливкова олія
- сіль і перець за смаком
- 4 чашки – яблучного соку
- 1 склянка – м'ясного бульйону
- 3 цілих яблука, видалити серцевину і нарізати дольками
- 3 цілих середні цибулини, нарізані
- 1 лаврове листя
Спосіб приготування
- Нагріти оливкову олію у великій каструлі на сильному вогні.
- Свинину посолити, поперчити, обсмажити до появи скоринки. Зменшити вогонь до мінімуму.
- Додати яблучний сік, м'ясний бульйон, яблука, цибуль і лаврове листя.
- Накрити кришкою і кип'ятити на повільному вогні протягом 3 годин.
- Підсмажити цибулю.
- Коли м'ясо буде готове, видалити весь вміст, залишивши тільки рідину в каструлі.
- Підвищіть температуру до середньо-високої і кип'ятити рідину, доки не загусне.
- М'ясо розрізати на порції і кожну порцію полити соусом.
Куряче філе з грибами і вершками
Інгредієнти
- 1 кг – курячого філе
- 7-8 шт. – печериць
- вершки 10%
- 3-4 – зубчики часнику
- 200-300 г – твердого сиру
- петрушка, прованські трави
- вершкове масло
Спосіб приготування
- Філе курки нарізати великими шматочками, гриби пластинками.
- Курку і гриби обсмажити на вершковому маслі.
- У глибокій тарілці вичавити часник, натерти туди сир, додати дрібно порізаний кріп, залити вершками, додати прованських трав і перемішати.
- Коли курка і гриби протушкуються, злити сік і залити курку вершками.
- Тушкувати 10 хвилин.
Тефтелі із сиром
Інгредієнти
- 500 г – фарш м'ясний
- куряче яйце
- 2 скибки – білий хліб
- 200 г – сир
- 1 ст. л – паста томатна
- 2 ст. л – пшеничне борошно
- зелень, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати фарш, натерту на тертці цибулю, хліб, яйце, сіль і перець.
- Нарізати сир на кубики, приблизно 1х1 см.
- З приготованого фаршу зробити невеликі кульки, притиснути кожну у долоні.
- У центр покласти кубик сиру і згорнути, щоб сир опинився всередині тефтелі.
- Викласти на деко тефтелі та запекти 15-20 хвилин за температури 200 градусів.
- Для соусу підсмажити дрібно порізану цибулю, додати томатну пасту, борошно, сіль і перець.
- Пасерувати близько 3 хвилин, додати зелень.
- Перед подачею полити тефтелі соусом.
М'ясо, запечене із сиром
Інгредієнти
- 600 г – м'ясо (карбонад)
- сіль, мелений чорний перець – за смаком
- 1-2 зубчики – часник
- 100-150 г – сир гауда
Спосіб приготування
- Шматок м'яса промити в холодній воді, обсушити паперовими серветками, посипати злегка сіллю, перцем і втерти спеції. Тонким ножем зробити неглибокі надрізи по всьому шматку, всередину яких помістити тонко нарізані скибочки часнику.
- Обернути м'ясо фольгою і запікати до готовності при 190 градусах 40 хвилин.
- Потім обережно розкрити фольгу і зробити приблизно 10 поперечних надрізів, не дорізаючи їх до кінця.
- У кожен надріз вкласти по шматочку сиру. Поставити м'ясо в духовку на кілька хвилин.
- Щойно сир почне плавитися, а м'ясо зарум'яниться, дістати м'ясо.
- Підрізати скибочки до кінця і викласти разом з розплавленими шматочками сиру.
- До м'яса можна подати свіжі овочі.
У цьому матеріалі читайте поради дієтолога про смачний і корисний сніданок.
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