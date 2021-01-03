Ситне Різдво: рецепти оригінальних м'ясних страв

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На Різдво треба готувати м'ясо. Звісно, можна підійти до цього питання з легкістю – просто запекти індичку зі спеціями, або теж саме зробити зі свининою. А можна підійти до цієї справи з креативом – дещо переінакшити традиції і приготувати на Різдво оригінальні м'ясні страви.

Пиріг з брокколі, індичкою і сиром

Фото: instagram.com/receptik/



Інгредієнти

2 шт. – яйце

150 г – сир

50 г – кефір

25 г – борошно цільнозернове

сіль за смаком

150 г – броколі

250 г – фарш індички

сіль

35 г – сир

Спосіб приготування

Білки відділити від жовтків. Білки збивати до піків. Змішати всі інші інгредієнти для тіста і акуратно ввести в них білки. Стушкувати фарш індички (можна подрібнити філе в блендері), посолити і додати броколі. У форму вилити тісто, зверху викласти начинку і запікати до рум'яності за 180 градусів, зверху посипати натертим сиром.

Смажена свинина з яблуками і цибулею

Фото: instagram.com/receptik/

Інгредієнти

2 кг – свинини

3 ст. л – оливкова олія

сіль і перець за смаком

4 чашки – яблучного соку

1 склянка – м'ясного бульйону

3 цілих яблука, видалити серцевину і нарізати дольками

3 цілих середні цибулини, нарізані

1 лаврове листя



Спосіб приготування

Нагріти оливкову олію у великій каструлі на сильному вогні. Свинину посолити, поперчити, обсмажити до появи скоринки. Зменшити вогонь до мінімуму. Додати яблучний сік, м'ясний бульйон, яблука, цибуль і лаврове листя. Накрити кришкою і кип'ятити на повільному вогні протягом 3 годин. Підсмажити цибулю. Коли м'ясо буде готове, видалити весь вміст, залишивши тільки рідину в каструлі. Підвищіть температуру до середньо-високої і кип'ятити рідину, доки не загусне. М'ясо розрізати на порції і кожну порцію полити соусом.

Куряче філе з грибами і вершками

Фото: instagram.com/receptik/

Інгредієнти

1 кг – курячого філе

7-8 шт. – печериць

вершки 10%

3-4 – зубчики часнику

200-300 г – твердого сиру

петрушка, прованські трави

вершкове масло



Спосіб приготування

Філе курки нарізати великими шматочками, гриби пластинками. Курку і гриби обсмажити на вершковому маслі. У глибокій тарілці вичавити часник, натерти туди сир, додати дрібно порізаний кріп, залити вершками, додати прованських трав і перемішати. Коли курка і гриби протушкуються, злити сік і залити курку вершками. Тушкувати 10 хвилин.

Тефтелі із сиром

Фото: instagram.com/receptik/

Інгредієнти

500 г – фарш м'ясний

куряче яйце

2 скибки – білий хліб

200 г – сир

1 ст. л – паста томатна

2 ст. л – пшеничне борошно

зелень, спеції – за смаком



Спосіб приготування

Змішати фарш, натерту на тертці цибулю, хліб, яйце, сіль і перець. Нарізати сир на кубики, приблизно 1х1 см. З приготованого фаршу зробити невеликі кульки, притиснути кожну у долоні. У центр покласти кубик сиру і згорнути, щоб сир опинився всередині тефтелі. Викласти на деко тефтелі та запекти 15-20 хвилин за температури 200 градусів. Для соусу підсмажити дрібно порізану цибулю, додати томатну пасту, борошно, сіль і перець. Пасерувати близько 3 хвилин, додати зелень. Перед подачею полити тефтелі соусом.

М'ясо, запечене із сиром

Фото: Фото: instagram.com/receptik/



Інгредієнти

600 г – м'ясо (карбонад)

сіль, мелений чорний перець – за смаком

1-2 зубчики – часник

100-150 г – сир гауда

Спосіб приготування

Шматок м'яса промити в холодній воді, обсушити паперовими серветками, посипати злегка сіллю, перцем і втерти спеції. Тонким ножем зробити неглибокі надрізи по всьому шматку, всередину яких помістити тонко нарізані скибочки часнику. Обернути м'ясо фольгою і запікати до готовності при 190 градусах 40 хвилин. Потім обережно розкрити фольгу і зробити приблизно 10 поперечних надрізів, не дорізаючи їх до кінця. У кожен надріз вкласти по шматочку сиру. Поставити м'ясо в духовку на кілька хвилин. Щойно сир почне плавитися, а м'ясо зарум'яниться, дістати м'ясо. Підрізати скибочки до кінця і викласти разом з розплавленими шматочками сиру. До м'яса можна подати свіжі овочі.

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