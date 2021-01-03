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Ситне Різдво: рецепти оригінальних м'ясних страв

3 січня, 10:00

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На Різдво треба готувати м'ясо. Звісно, можна підійти до цього питання з легкістю – просто запекти індичку зі спеціями, або теж саме зробити зі свининою. А можна підійти до цієї справи з креативом – дещо переінакшити традиції і приготувати на Різдво оригінальні м'ясні страви.

Пиріг з брокколі, індичкою і сиром

Фото: instagram.com/receptik/


Інгредієнти

  • 2 шт. – яйце
  • 150 г – сир
  • 50 г – кефір
  • 25 г – борошно цільнозернове
  • сіль за смаком
  • 150 г – броколі
  • 250 г – фарш індички
  • сіль
  • 35 г – сир

Спосіб приготування

  1. Білки відділити від жовтків. Білки збивати до піків. Змішати всі інші інгредієнти для тіста і акуратно ввести в них білки.
  2. Стушкувати фарш індички (можна подрібнити філе в блендері), посолити і додати броколі.
  3. У форму вилити тісто, зверху викласти начинку і запікати до рум'яності за 180 градусів, зверху посипати натертим сиром.

Смажена свинина з яблуками і цибулею

Фото: instagram.com/receptik/

Інгредієнти

  • 2 кг – свинини
  • 3 ст. л – оливкова олія
  • сіль і перець за смаком
  • 4 чашки – яблучного соку
  • 1 склянка – м'ясного бульйону
  • 3 цілих яблука, видалити серцевину і нарізати дольками
  • 3 цілих середні цибулини, нарізані
  • 1 лаврове листя


Спосіб приготування

  1. Нагріти оливкову олію у великій каструлі на сильному вогні.
  2. Свинину посолити, поперчити, обсмажити до появи скоринки. Зменшити вогонь до мінімуму.
  3. Додати яблучний сік, м'ясний бульйон, яблука, цибуль і лаврове листя.
  4. Накрити кришкою і кип'ятити на повільному вогні протягом 3 годин.
  5. Підсмажити цибулю.
  6. Коли м'ясо буде готове, видалити весь вміст, залишивши тільки рідину в каструлі.
  7. Підвищіть температуру до середньо-високої і кип'ятити рідину, доки не загусне.
  8. М'ясо розрізати на порції і кожну порцію полити соусом.

Куряче філе з грибами і вершками

Фото: instagram.com/receptik/

Інгредієнти

  • 1 кг – курячого філе
  • 7-8 шт. – печериць
  • вершки 10%
  • 3-4 – зубчики часнику
  • 200-300 г – твердого сиру
  • петрушка, прованські трави
  • вершкове масло


Спосіб приготування

  1. Філе курки нарізати великими шматочками, гриби пластинками.
  2. Курку і гриби обсмажити на вершковому маслі.
  3. У глибокій тарілці вичавити часник, натерти туди сир, додати дрібно порізаний кріп, залити вершками, додати прованських трав і перемішати.
  4. Коли курка і гриби протушкуються, злити сік і залити курку вершками.
  5. Тушкувати 10 хвилин.

Тефтелі із сиром

Фото: instagram.com/receptik/

Інгредієнти

  • 500 г – фарш м'ясний
  • куряче яйце
  • 2 скибки – білий хліб
  • 200 г – сир
  • 1 ст. л – паста томатна
  • 2 ст. л – пшеничне борошно
  • зелень, спеції – за смаком


Спосіб приготування

  1. Змішати фарш, натерту на тертці цибулю, хліб, яйце, сіль і перець.
  2. Нарізати сир на кубики, приблизно 1х1 см.
  3. З приготованого фаршу зробити невеликі кульки, притиснути кожну у долоні.
  4. У центр покласти кубик сиру і згорнути, щоб сир опинився всередині тефтелі.
  5. Викласти на деко тефтелі та запекти 15-20 хвилин за температури 200 градусів.
  6. Для соусу підсмажити дрібно порізану цибулю, додати томатну пасту, борошно, сіль і перець.
  7. Пасерувати близько 3 хвилин, додати зелень.
  8. Перед подачею полити тефтелі соусом.

М'ясо, запечене із сиром

Фото: Фото: instagram.com/receptik/


Інгредієнти

  • 600 г – м'ясо (карбонад)
  • сіль, мелений чорний перець – за смаком
  • 1-2 зубчики – часник
  • 100-150 г – сир гауда

Спосіб приготування

  1. Шматок м'яса промити в холодній воді, обсушити паперовими серветками, посипати злегка сіллю, перцем і втерти спеції. Тонким ножем зробити неглибокі надрізи по всьому шматку, всередину яких помістити тонко нарізані скибочки часнику.
  2. Обернути м'ясо фольгою і запікати до готовності при 190 градусах 40 хвилин.
  3. Потім обережно розкрити фольгу і зробити приблизно 10 поперечних надрізів, не дорізаючи їх до кінця.
  4. У кожен надріз вкласти по шматочку сиру. Поставити м'ясо в духовку на кілька хвилин.
  5. Щойно сир почне плавитися, а м'ясо зарум'яниться, дістати м'ясо.
  6. Підрізати скибочки до кінця і викласти разом з розплавленими шматочками сиру.
  7. До м'яса можна подати свіжі овочі.

У цьому матеріалі читайте поради дієтолога про смачний і корисний сніданок.

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