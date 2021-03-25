Как приготовить горячий шоколад не хуже, чем в модных кафе: 3 рецепта
Этот напиток прекрасно дополняют мята, апельсиновый сок и перец чили
Модные и красивые напитки, в нашем случае горячий шоколад, можно не покупать в кафе, а сделать дома. Плюс – вы знаете, из чего он будет приготовлен и украсите по своему вкусу. Эксперты советуют готовить этот напиток на основе темного шоколада, он все-таки полезнее молочного. 3 оригинальных рецепта горячего шоколада найдете ниже.
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Горячий шоколад с ромом и перцем чили
Ингредиенты
- 100 г – темного шоколада (70% какао)
- 600 мл – молока
- 1 шт. – ванильный стручок
- 1 щепотка соли
- 2 щепотки душистого перца, имбиря и порошка корицы
- 1-2 ст. л. – черного рома
- 1-2 шт. – маленьких сушеных перца чили
- 100 г – взбитых сливок
Способ приготовления
- Измельчить в стружку несколько долек шоколада. Остальную часть шоколада разделить на дольки.
- Хорошо измельчить сушеный перец чили до порошка, удалить семена из ванильного стручка.
- Добавить в кастрюлю молоко, семена и ванильный стручок и довести до кипения.
- Дать остыть и добавить кусочки шоколада.
- Добавить другие специи и соль, а затем – порошок перца чили и ром по вкусу. Хорошо перемешать и удалить ванильный стручок.
- Разогреть и разлить по чашкам, добавить взбитые сливки.
- Украсить порошком перца чили и шоколадной стружки.
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Мятный горячий шоколад
Ингредиенты
- 1 шт. – плитка горького шоколада
- 1 ст. л. – какао
- 500 мл – молока
- 70 мл – жирных сливок
- Несколько мятных леденцов
- 1 ч. л. – корицы
Способ приготовления
- На слабом огне подогреть в сотейнике молоко и сливки.
- Добавить леденцы, шоколад, какао и корицу.
- Помешивать смесь на слабом огне, пока какао и шоколад не растворятся.
Горячий шоколад с апельсиновым соком
Ингредиенты
- Горький шоколад – 60 г
- Какао – 2 ч. л. с горкой
- Молоко – 80 мл
- Сливки 20% или 33% – 70 мл
- Сахар – 2 ч. л.
- Корица – 1/4 ч. л.
- Апельсиновый сок – 1 ст. л.
- Цедра половины апельсина
Способ приготовления
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- Шоколад измельчить и сложить в глубокую миску.
- В сотейнике соединить какао, молоко, сливки, сахар, корицу и цедру с апельсиновым соком. Нагреть на медленном огне. До кипения не доводить.
- Горячей смесью через сито залить порубленный шоколад и тщательно перемешать, пока шоколад не растворится.
- Украсить взбитыми сливками и цедрой апельсина.
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