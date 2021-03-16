5 лайфхаков, чтобы авокадо дольше оставались свежими

Используйте репчатый лук и оливковое масло

О пользе авокадо сказано много. Его рекомендуют включать в рацион, используя овощ в полезных тостах на завтрак в том числе. Итак, вы купили авокадо, принесли его домой, помыли разрезали. Съели, например, половину. Из-за его высокой калорийности его много не съешь, поэтому вторая половина остается ждать своей очереди. Но пока она ждет, она потемнеет под действием кислорода. И есть авокадо будет уже не так вкусно. К вашему вниманию 5 лайфхаков, как сохранить свежий вид авокадо как можно дольше.

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Лайфхак №1. Бланшировка авокадо

Эту хитрость предложил французский шеф-повар Раймон Блан, и она действительно помогает замедлить процесс "окисления" авокадо. Все, что нужно сделать, это наполнить кастрюлю холодной водой, довести ее до кипения, а затем наполнить миску холодной водой и кубиками льда, чтобы получилась ледяная ванна. Опустите авокадо в горячую воду ровно на 10 секунд и вытяните с помощью шумовки. Затем немедленно бросьте авокадо в миску с ледяной водой, чтобы он полностью погрузился. Это разрушает полифенолоксидазу, ответственную за потемнение авокадо. Раймон Блан обещает, что после этой процедуры авокадо будет оставаться свежим 4 часа.

Лайфхак №2. Четверть красной луковицы

Это только на первый взгляд кажется чем-то странным. Но это работает. Измельчите четвертинку красной луковицы и поместите ее в герметичный контейнер. Затем положите авокадо кожицей на подушку из лука. Пары лука предотвратят потемнение авокадо, а поскольку овощ касается только кожицы авокадо, вы не почувствуете специфического запаха.

Лайфхак №3. Оливковое масло

Нанесите немного оливкового масла на нарезанный авокадо. Слой масла – это барьер между авокадо и кислородом, от которого он становится коричневым. Храните покрытый маслом авокадо в герметичном контейнере в холодильнике.

Лайфхак №4. Лимонный сок

Лимонный сок, а, вернее, лимонная кислота замедляет потемнение авокадо. Просто выдавите сок из лимона в емкость и поместите туда авокадо так, чтобы кожица касалась лимонного сока. Закройте емкость и поставьте в холодильник, пока авокадо вам не понадобится.

Лайфхак №5. Вода

Все, что нужно сделать, это погрузить разрезанный авокадо в контейнер с водой мякотью вниз. Убедитесь, что половина овоща полностью залита водой, затем закройте контейнер крышкой и храните в холодильнике. Этот лайфхак работает около двух дней, но после этого авокадо начнет резко темнеть.

По материалам Еxpress.co.uk.

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