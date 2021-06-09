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Міжнародний день друзів: привітання і яскраві листівки зі святом

Сьогодні, 05:20

Сьогодні День друзів: відправляйте всім красиві картинки і прикольні привітання зі святом

З Днем друзів
З Днем друзів
Фото: Unsplash

Сьогодні, 9 червня, в світі відзначається Міжнародний день друзів. І хоча це свято неофіційне, це все одно чудова наода привітати своїх друзів і подруг, відправити їм листівки з Міжнародним днем дружби, розповісти, як ви їх любите і цінуєте, побажати всього найкращого в житті, і, звичайно ж – вірних і надійних друзів.

Life Сьогодні зібрали для вас яскраві, милі, прикольні листівки і картинки для друзів, а також добрі вірші та побажання у свято.

З Днем друзів: листівки та вірші
З Днем друзів: листівки та вірші
Фото: Pinterest

Прикольні привітання з Днем друзів у віршах

***

С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба ценнее валюты.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом — бывает не просто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.

З Днем друзів: картинки, листівки і привітання
З Днем друзів: картинки, листівки і привітання

Душевні привітання з Днем друзів у прозі

***

Мої улюблені друзі, спасибі вам за те, що ви є! Я дуже ціную нашу дружбу, адже з вами моє життя стає насиченішим, яскравішим, веселішим, цікавішим і щасливішим! Сподіваюся, що з роками наша дружба тільки міцнітиме!

З Днем друзів
З Днем друзів
Фото: Unsplash

З Днем друзів: добре привітання

***

С Днем друзей вас поздравляю
И желаю всем добра,
Чтобы круг любимых самых
Был источником тепла.

Пусть друзья вам дарят силы,
Будут крепкою опорой.
Помогают вам советом,
Делом, мудрым разговором.

З Днем друзів
З Днем друзів
Фото: Unsplash

***

Всіх друзів вітаю зі святом! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі і не губилася в кілометрах. Нехай у будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на життєвому шляху!

З Днем друзів: листівки та вірші
З Днем друзів: листівки та вірші
Фото: Pinterest

Міжнародний день друзів: святкові вірші друзям

***

Счастлив тот на белом свете,
Кто имеет сто друзей!
Шлю сегодня тем приветик,
Кто с друзьями – богатей.

И сегодня всем желаю
Дружбой крепкой дорожить.
Ведь без друга, точно знаю,
В этой жизни не прожить!

Короткі привітання з Днем друзів

***

Друг всегда плечо подставит,
Настроенье в плюс исправит,
Если вдруг тебе взгрустнется,
С другом сразу смех вернется.

Всем друзьям с большой любовью
Пожелаю я здоровья,
Быть счастливей всех на свете
И предательства не встретить.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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