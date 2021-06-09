Міжнародний день друзів: привітання і яскраві листівки зі святом
Сьогодні День друзів: відправляйте всім красиві картинки і прикольні привітання зі святом
Сьогодні, 9 червня, в світі відзначається Міжнародний день друзів. І хоча це свято неофіційне, це все одно чудова наода привітати своїх друзів і подруг, відправити їм листівки з Міжнародним днем дружби, розповісти, як ви їх любите і цінуєте, побажати всього найкращого в житті, і, звичайно ж – вірних і надійних друзів.
Life Сьогодні зібрали для вас яскраві, милі, прикольні листівки і картинки для друзів, а також добрі вірші та побажання у свято.
Прикольні привітання з Днем друзів у віршах
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С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба ценнее валюты.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом — бывает не просто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.
Душевні привітання з Днем друзів у прозі
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Мої улюблені друзі, спасибі вам за те, що ви є! Я дуже ціную нашу дружбу, адже з вами моє життя стає насиченішим, яскравішим, веселішим, цікавішим і щасливішим! Сподіваюся, що з роками наша дружба тільки міцнітиме!
З Днем друзів: добре привітання
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С Днем друзей вас поздравляю
И желаю всем добра,
Чтобы круг любимых самых
Был источником тепла.
Пусть друзья вам дарят силы,
Будут крепкою опорой.
Помогают вам советом,
Делом, мудрым разговором.
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Всіх друзів вітаю зі святом! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі і не губилася в кілометрах. Нехай у будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на життєвому шляху!
Міжнародний день друзів: святкові вірші друзям
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Счастлив тот на белом свете,
Кто имеет сто друзей!
Шлю сегодня тем приветик,
Кто с друзьями – богатей.
И сегодня всем желаю
Дружбой крепкой дорожить.
Ведь без друга, точно знаю,
В этой жизни не прожить!
Короткі привітання з Днем друзів
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Друг всегда плечо подставит,
Настроенье в плюс исправит,
Если вдруг тебе взгрустнется,
С другом сразу смех вернется.
Всем друзьям с большой любовью
Пожелаю я здоровья,
Быть счастливей всех на свете
И предательства не встретить.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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