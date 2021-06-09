Міжнародний день друзів: привітання і яскраві листівки зі святом

Сьогодні День друзів: відправляйте всім красиві картинки і прикольні привітання зі святом

З Днем друзів Фото: Unsplash

Сьогодні, 9 червня, в світі відзначається Міжнародний день друзів. І хоча це свято неофіційне, це все одно чудова наода привітати своїх друзів і подруг, відправити їм листівки з Міжнародним днем дружби, розповісти, як ви їх любите і цінуєте, побажати всього найкращого в житті, і, звичайно ж – вірних і надійних друзів.

Life Сьогодні зібрали для вас яскраві, милі, прикольні листівки і картинки для друзів, а також добрі вірші та побажання у свято.

З Днем друзів: листівки та вірші Фото: Pinterest

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С Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба ценнее валюты.

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом — бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.

З Днем друзів: картинки, листівки і привітання

Душевні привітання з Днем друзів у прозі

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Мої улюблені друзі, спасибі вам за те, що ви є! Я дуже ціную нашу дружбу, адже з вами моє життя стає насиченішим, яскравішим, веселішим, цікавішим і щасливішим! Сподіваюся, що з роками наша дружба тільки міцнітиме!

З Днем друзів Фото: Unsplash

З Днем друзів: добре привітання

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С Днем друзей вас поздравляю

И желаю всем добра,

Чтобы круг любимых самых

Был источником тепла.



Пусть друзья вам дарят силы,

Будут крепкою опорой.

Помогают вам советом,

Делом, мудрым разговором.

З Днем друзів Фото: Unsplash

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Всіх друзів вітаю зі святом! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі і не губилася в кілометрах. Нехай у будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на життєвому шляху!

З Днем друзів: листівки та вірші Фото: Pinterest

Міжнародний день друзів: святкові вірші друзям

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Счастлив тот на белом свете,

Кто имеет сто друзей!

Шлю сегодня тем приветик,

Кто с друзьями – богатей.



И сегодня всем желаю

Дружбой крепкой дорожить.

Ведь без друга, точно знаю,

В этой жизни не прожить!

Короткі привітання з Днем друзів

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Друг всегда плечо подставит,

Настроенье в плюс исправит,

Если вдруг тебе взгрустнется,

С другом сразу смех вернется.



Всем друзьям с большой любовью

Пожелаю я здоровья,

Быть счастливей всех на свете

И предательства не встретить.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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