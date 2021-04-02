Как сделать пилотку из газеты: самый простой способ

Смотрите, как можно сделать шапку из бумаги всего за одну минуту: видео

Ремонт, пыль, брызги или просто солнце припекает, а вы не надели кепку? Не беда, защитить голову от солнца или грязи можно за одну минуту. Главное, чтобы под рукой оказалась обыкновенная газета. Смотрите в нашей статье лайфхак, как сделать пилотку из бумаги, и берегите голову!

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Если в детстве вы делали кораблики из бумаги, то эти навыки вам пригодятся сейчас для моделирования одежды из газеты.

Как сделать головной убор из газеты: простейший лайфхак:

Возьмите лист обычной газеты (или два для большей плотности) и загните два угла от края к середине. Снизу дважды подогните поля будущей шляпы. Переверните газету на другую сторону и загните стороны от правого и левого краев к центру. На этом этапе проверьте размер шапки и отрегулируйте нужную длину. Опять дважды подогните поля снизу и заверните их за поле шапки. Снова переверните газету на обратную сторону, подогните верхний край и заправьте кончик за поле, формируя шапку.

Смотрите видео, как можно сделать пилотку из газеты:

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