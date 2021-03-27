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Как сделать мешок для стирки обуви своими руками: инструкция

Сегодня, 21:41

Простые советы, как самим пошить чехол для стирки обуви в стиральной машине

Некоторую обувь, к примеру, кроссовки или кеды, можно стирать в стиральной машине. Это значительно облегчает уход за ней, но взамен добавляет другие проблемы. Не рекомендуется забрасывать в барабан обувь без специального мешка для стирки, чтобы не повредить машинку, да и саму обувь, ведь она слишком трется, деформируется и порой теряет фурнитуру и украшения.

Чтобы продлить срок службы и техники, и любимых кед, используйте мешок для стирки обуви. Если такая покупка вам кажется дорогой, можно пошить его самостоятельно. Читайте наши советы, как просто сделать мешок для стирки обуви своими руками.

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Как сделать мешок для стирки обуви: лайфхак

  • Из чего сделать чехол. Кроссовки часто продаются уже в сеточном чехле, который вполне подойдет и для стирки. Также для изготовления мешка можно взять старую тюлевую или капроновую занавеску, ненужную наволочку или пододеяльник – главное, чтобы они были еще крепкими и не линяющими.
  • Размеры чехла. Для изготовления чехла стандартного размера 60Х60 вам понадобится ткань размером 120Х60. Можно произвольно менять размер, в зависимости от величины вашей обуви. Для надежности можно сделать двойной чехол, значит, ткани нужно взять в два раза больше – учтите это.
  • Как шить чехол. Выбранный размер ткани просто складываем пополам, чтобы получился прямоугольник. С одного края пришиваем змейку в застегнутом виде, чтобы она не деформировалась. Затем выворачиваем изделие наизнанку и прошиваем оставшиеся края. Расстегиваем змейку и выворачиваем налицо. Мешок готов.
  • Для надежности. При желании и для дополнительной безопасности можете внутрь чехла пришить полоски поролона, чтобы он амортизировал. Другой вариант – во время стирки просто закладывать к обуви тряпки.

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