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Как почистить кожаную сумку: испытанный способ

Сегодня, 16:54

Как правильно ухаживать за кожаной сумкой, чтобы она была как новенькая: универсальный лайфхак

Кожаная сумка выглядит очень эффектно и статусно, но иногда бывает капризна и, как любое изделие из натуральной кожи, требует особого ухода. Будь то естественное загрязнение от постоянной носки или же случайное пятно, насаженное по неосторожности – есть лайфхак, который существенно облегчит вам процедуру удаления грязи с любимого аксессуара и заставит его выглядеть, как новенький.

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Как чистить кожаную сумку: лайфхак

Главное правило в уходе за кожей – работать на опережение и проводить профилактические меры. Это значит – регулярно обрабатывать сумку кремом, чтобы не допустить ее пересыхания и старения. Для этого подойдет как специальное средство, так и обычный бесцветный крем для обуви, для рук или простой вазелин. Смажьте поверхность сумки кремом, оставьте на 20 минут, а затем мягкой фланелью уберите остатки жира и хорошенько натрите кожу до блеска.

После такой обработки ваша сумочка почувствует себя значительно лучше и будет менее подвержена загрязнению. Да и оставить пятно на таком изделии будет намного сложнее, чем на потертой старой сумке, куда оно надежно въестся.

Если же неприятности избежать не удалось, и пятно красуется на видном месте, проще всего его убрать с помощью обычного мыла и теплой воды. Важно не сильно мочить сумку, потому что кожа не любит воду. Быстро обработайте теплым мыльным раствором проблемное место, сотрите остатки влаги и просушите сумку. Затем смажьте ее кремом.

Не забывайте, что кожу нельзя сушить у горячих источников тепла, а также на открытом солнце. Также не очищайте влажную кожу, а подождите, пока она полностью высохнет.

Ранее мы давали пошаговую инструкцию, как чистить нубук.

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