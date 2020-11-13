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Телеканал "Украина" представил режиссеров-постановщиков грандиозного шоу "Маска"

13 ноября, 09:37

Их имена известны не только в Украине, но и за рубежом

На телеканале "Украина" ни на минуту не прекращается работа над оригинальным гипершоу "Маска" по всемирно известному формату The Masked Singer. Масштабный проект обещает стать самым громким событием на украинском телевидении за последние годы, и телеканал "Украина" готов назвать имена режиссеров-постановщиков шоу.

Их имена известны не только в Украине, но и за рубежом. Это Константин Томильченко, Александр Братковский, Сергей Гуман и Ярослав Губский.

В активе постановщиков масштабного музыкального шоу "Маска" – множество самых популярных украинских и международных шоу. Так, Константин Томильченко и Александр Братковский – основатели компании RED RABBIT ENTERTAINMENT – на протяжении многих лет занимаются созданием проектов с многомиллионной аудиторией, среди которых популярные телевизионные шоу "Україна має талант", "X-Фактор", "Танцюють всі!", сценические номера Джамалы и MELOVIN на "Евровидении", театрально-цирковые представления "Вартові мрій", "Дім таємничих пригод", "Winterra. Легенда казкового краю", "Барон Мюнхгаузен", впечатляющие постановки на американском шоу America's Got Talent, World’s Got Talent в Китае и во многих других странах.

Режиссеры Константин Томильченко и Александр Братковский
Режиссеры Константин Томильченко и Александр Братковский
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Константин Томильченко, который также делал постановки для всемирно известного Cirque du Soleil, рассказал, как это – готовить номера "не под артиста" и чего ожидать зрителям от украинской адаптации популярного формата The Masked Singer.

"Это шоу уже обрело огромную популярность во всем мире. И для нашей страны это совершенно уникальный, оригинальный проект. Кстати, не думайте, что постановщики знают, кто скрывается под масками – это неизвестно даже нам! Мы не знаем, какая знаменитость прячется под костюмом и какие у нее способности. В этом огромный интерес, загадки всегда притягивают, – убежден Константин Томильченко. – В нашей адаптации будет много креатива, творчества, новаторского подхода. Мы много работали за рубежом, в том числе над проектами с виртуальной реальностью. Поэтому в нашу "Маску" внесем все те элементы, которые так привлекают зрителей – яркий графический контент, 3D-матрицу, дополненную реальность. Кстати, готовим и уникальную сцену – безусловно, она будет перекликаться с форматной, но мы предложим совершенно аутентичное решение. В общем – всей страной окунемся в невероятный мир загадки и перфоманса".

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Константин и Александр много лет работают в паре, поэтому над оригинальным шоу "Маска" будут также трудиться вместе. По словам Александра Братковского, зрителей ожидает невиданное ранее как по масштабу, так и по атмосфере шоу, в котором будет много юмора и тайн.

"Маска" – это телепроект, который кардинально отличается от других атмосферой веселья, бесшабашностью, подходом к тому, как зритель наблюдает за "звездой", и, конечно, невероятной загадкой, ведь мы каждый раз будем задаваться вопросом: "Кто же в маске?" – комментирует Александр Братковский. – Честно говоря, мы стараемся абстрагироваться от просмотра версий в других странах, чтобы выдать что-то абсолютно новое. Думаю, главным оружием в этом проекте для меня будет юмор. Мы работаем с прекрасной творческой командой, которая помогает реализовать и создавать наши самые смелые идеи. Что особо радует – свобода действия у нас не ограничена, в рамках наших персонажей можно делать практически все!"

Сергей Гуман и Ярослав Губский – вторая пара звездных постановщиков телепроекта "Маска". Режиссеры-постановщики и основатели продакшена Luck out club много лет занимаются режиссурой и съемкой видеоклипов, телевизионных и концертных шоу, хореографических постановок и спектаклей. За время работы Сергей и Ярослав сотрудничали с артистами первого эшелона, среди которых: Dan Balan, LOBODA, Макс Барских, Анна Седокова и другие.

Режиссеры Сергей Гуман и Ярослав Губский
Режиссеры Сергей Гуман и Ярослав Губский
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы сделаем все, чтобы зритель был полностью погружен в каждый номер, наши постановки будет обсуждать вся страна! Где-то это будет провокация, где-то – разрушение шаблонов и стереотипов, – говорит Ярослав Губский. – Уверен, что "Маска" завоюет и сердца украинцев. Прежде всего это шоу несет положительную эмоцию, что нам, украинцам, сейчас жизненно необходимо".

Постановщики обещают использовать новейшие мультимедийные технологии и воплотить в жизнь самые смелые креативные решения.

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"Красота способна менять наши эмоции и поведение. В шоу "Маска" создается очень много красоты. Каждая постановка будет иметь свою оригинальную историю, эстетику и стиль. Это именно то, над чем мы сейчас работаем", – раскрывает подробности Сергей Гуман.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на канале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Тем временем музыкальный продюсер "Маски" рассказал, что конкурс на участие в шоу – 5 человек на место.

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Источник: Сегодня
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