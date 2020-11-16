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Американский художник проведет первую мем-биеннале. Каждый может подать заявку

Сегодня, 15:54

Мемы создают общество – уверены организаторы

Если в 2020 году еще что-то необычное не успело произойти, то это мем-биеннале, который пройдет впервые в Сиэтле, Далласе и Сиднее уже в этом декабре. Выставка пройдет в один день, и одновременно во всех городах. Эта идея отображает моментальное распространение мемов по миру.

На художественной выставке покажут не только тривиальные мемы. Как сообщает издание Artnet, амбициозные планы создателей мем-биеннале намного шире.

"Мем заставляет смеяться, дает дыхание и дает жизнь. Мемы бесплатны и не имеют авторства, и они помогают взглянуть на общество немного иначе. Поэтому я хотел воздать должное этим создателям эстетики", – рассказал создатель выставки Анам Бахоам.

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В программу входят танцевальные вечеринки, онлай-выставки и показы картин. Мем-биеннале можно будет посетить не только вживую, но и онлайн.

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Среди художников-участников: Сильв Мартинез, Ханна Эпштейн, Роуэн Фостер. А до 22 ноября каждый может отправить свой мем через форму на сайте мем-биеннале.

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искусство биеннале мемы
Источник: biennial4memes.com/
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