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Вітамін С при застуді та не тільки: де шукати плюс рецепт цілющого чаю

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
26 жовтня, 12:00
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Якщо ви застудилися або тривало стресували, то організм особливо потребує вітаміну С. Завжди приймати комплекс чи достатньо продуктів – у матеріалі
Вітамін С особливо потрібний нам при застуді, ним багаті квашена капуста та чай із шипшини
Вітамін С особливо потрібний нам при застуді, ним багаті квашена капуста та чай із шипшини / Фото: Колаж: Сьогодні

Інфекційні хвороби, вірусні та бактеріальні, призводять до посиленої витрати вітаміну С в організмі. Оскільки він бере активну участь в окислювально-відновлювальних процесах. Однак вітамін С потрібен нам не лише під час застуди: у чому користь "аскорбінки" та в яких продуктах її багато – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Коли додатково потрібний вітамін С

Вітамін С важливий при різних гастропатологіїях, оскільки допомагає відновитися слизовій оболонці шлунка та інших органів травлення. Також дійсно в період, коли людина застудилася, хворіє на ГРВІ або іншу респіраторну інфекцію або як профілактика сезонної захворюваності, може знадобитися додатковий прийом вітаміну С.

Особливо, якщо ваш раціон недостатньо різноманітний. Тоді переважно вживати вітамін С у ліпосомальній формі, так він у кілька разів ефективніше засвоюється організмом. А ще вітамін С сприяє доброму засвоєнню заліза, тому препарати заліза можна запивати невеликою кількістю ягідного смузі чи фрешу.

Якщо потрібен додатковий прийом вітаміну С, то краще вибирати препарат у ліпосомальній формі
Якщо потрібен додатковий прийом вітаміну С, то краще вибирати препарат у ліпосомальній формі / Фото: unsplash.com

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Важливий вітамін С та в anti-age догляді, оскільки без нього не синтезується колаген та еластин, що входить до складу всіх тканин тіла, шкіри та судин. Саме так забезпечує їхній тургор, тобто еластичність, і досягається ефект "анти-зморшки". Але наситити організм вітаміном С можна за допомогою продуктів, головне – вміло їх підібрати і правильно приготувати.

Правда, що вітамін С у продуктах швидко руйнується?

На жаль, поки свіжі овочі та фрукти дістануться нашого столу, вони втрачають до 50% вітаміну С . А ви знали, що свіжість фруктів/овочів визначають за відсотковим вмістом вітаміну С? Вся річ у тім, що цей вітамін дуже швидко руйнується, буквально кілька днів і його вже немає.

Найбільше вітаміну С у кислих ягодах, обліпихі, цитрусових, у будь-якій капусті, зеленій цибулі, солодкому перці, зеленій петрушці
Найбільше вітаміну С у кислих ягодах, обліпихі, цитрусових, у будь-якій капусті, зеленій цибулі, солодкому перці, зеленій петрушці / Фото: Pinterest

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Так, через 2 дні шпинат втрачає 75% вітаміну С, спаржа та броколі – до 80%. Полуниця та інші ягоди в цьому плані краще, бо швидко псуються. Вітамін С більше боїться високих температур , пам'ятайте, що він також швидко руйнується при термообробці, ніж холоду, тому допускається заморожування продуктів

У яких продуктах багато вітаміну С?

Найбільше вітаміну С у кислих ягодах, обліпихі, цитрусових, у будь-якій капусті – квашеній у тому числі, зеленій цибулі, солодкому перці, зеленій петрушці. Найпростіший і бюджетний варіант ще – робити чай із шипшини, який теж дуже багатий на вітамін С і пити його протягом дня.

А як зробити корисний вітамінний чай із шипшини?

Столову ложку ягід шипшини провернути на блендері, залити водою температури + 40 градусів, не більше (пам'ятаємо, вітамін С не любить термообробку). Пити теплий настій слід протягом дня, тож за раз він не засвоюється у великих кількостях.

Найпростіший і бюджетний варіант отримати вітамін С – робити чай із шипшини
Найпростіший і бюджетний варіант отримати вітамін С – робити чай із шипшини / Фото: unsplash.com

Можна приготувати собі напій у термос на цілий день. Перш ніж залити шипшину, витягніть із неї кісточки і лише потім – у блендер. Ефірні олії та капсоцін, які є в шипшині, зроблять напій ще більш зігріваючим і пекучим.

Також ми писали, коли потрібно приймати вітаміни у таблетках.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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