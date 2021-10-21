Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 👑 Міс Україна-2021 🚑 Поради лікаря Комаровського

Геловін 2021

Модні ботфорти

Декор для дому

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Молочні продукти: кому вони корисні і чим саме

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
21 жовтня, 08:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знежирену "молочку", на якій багато худнуть, дієтологи якраз і не радять їсти. Які молочні продукти краще їсти дорослим і дітям – в сюжеті

Налягаючи на знежирений сир або кефір, ви зголоднієте ще швидше. Незважаючи на користь для організму і великий вміст кальцію і жирів, молочні продукти потрібно вживати правильно. Як саме – розбиралася Дарина Добровольська.

Чому знежирена "молочка" не корисна

Поширена помилка тих, хто наприклад, на дієті, вибирати знежирені молочні продукти. Мовляв, вони більш корисні і не зашкодять фігурі. Однак дієтолог Юлія Поворознюк цей міф розвінчує. Під час схуднення або дієти краще вибирати кисломолочну продукцію з п'ятьма або дев'ятьма відсотками жирності.

Реклама

Коли молочка має 0% жирності, у нас росте інсуліновий індекс, в результаті запасання жиру організмом буде ще більше, – каже Юлія Поворознюк, – Тому намагайтеся вибирати кисломолочні продукти з достатньою жирністю, наприклад, 2,5% йогурт або кефір, якщо це йогурт – він повинен бути 5% або 9% жирності.

Молочні та кисломолочні продукти цінні за рахунок незамінних амінокислот, повноцінних білків, великої кількості кальцію. А ще за рахунок жиру в молочці багато масляної кислоти, тому намагайтеся вживати кисломолочні продукти і сири.

Читайте також:

Але є певний відсоток людей, які не засвоюють молочні продукти. І після склянки молока у них може статися здуття живота, діарея або висип на шкірі. У такому випадку лікар радить вживати тільки безлактозную продукцію.

Реклама

А чи корисно молоко для дорослих?

Взагалі дорослий організм не засвоює молоко і деякі молочні продукти: після вживання цих продуктів можуть бути проблеми. Радить відмовитися від молочної продукції дорослим і нутриціолог Мирослава Ульянина.

У дорослому віці наш організм перестає виробляти в достатній кількості фермент лактозу, тобто той фермент який розщеплюють лактозу – молочний цукор. І тому молоко в раціоні можна залишати тільки для дітей у віці до 1 року : У молока є завдання сприяти зростанню, а дітям зріст як раз потрібен.

Дорослим корисніше їсти зрілі сири, з витримкою 6-12 місяців
Дорослим корисніше їсти зрілі сири, з витримкою 6-12 місяців / Фото: freepik.com

Реклама

Дорослим рекомендується вживати більше рослинного молока. І все ж, якщо відмовитися від молочної продукції ви не на силу, нутриціолог пропонує вживати зрілі сири, з витримкою 6-12 місяців.

Також раніше ми писали, як їдять сир в різних країнах.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Найближчі події

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Навчитися справлятися зі стресом
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як приготувати лимонне печиво
Хакнути
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Особистий досвід
Чи варто їхати до Рахова
Чесний відгук
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 24 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти