Молочні продукти: кому вони корисні і чим саме

Налягаючи на знежирений сир або кефір, ви зголоднієте ще швидше. Незважаючи на користь для організму і великий вміст кальцію і жирів, молочні продукти потрібно вживати правильно. Як саме – розбиралася Дарина Добровольська.
Чому знежирена "молочка" не корисна
Поширена помилка тих, хто наприклад, на дієті, вибирати знежирені молочні продукти. Мовляв, вони більш корисні і не зашкодять фігурі. Однак дієтолог Юлія Поворознюк цей міф розвінчує. Під час схуднення або дієти краще вибирати кисломолочну продукцію з п'ятьма або дев'ятьма відсотками жирності.
Коли молочка має 0% жирності, у нас росте інсуліновий індекс, в результаті запасання жиру організмом буде ще більше, – каже Юлія Поворознюк, – Тому намагайтеся вибирати кисломолочні продукти з достатньою жирністю, наприклад, 2,5% йогурт або кефір, якщо це йогурт – він повинен бути 5% або 9% жирності.
Молочні та кисломолочні продукти цінні за рахунок незамінних амінокислот, повноцінних білків, великої кількості кальцію. А ще за рахунок жиру в молочці багато масляної кислоти, тому намагайтеся вживати кисломолочні продукти і сири.
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Але є певний відсоток людей, які не засвоюють молочні продукти. І після склянки молока у них може статися здуття живота, діарея або висип на шкірі. У такому випадку лікар радить вживати тільки безлактозную продукцію.
А чи корисно молоко для дорослих?
Взагалі дорослий організм не засвоює молоко і деякі молочні продукти: після вживання цих продуктів можуть бути проблеми. Радить відмовитися від молочної продукції дорослим і нутриціолог Мирослава Ульянина.
У дорослому віці наш організм перестає виробляти в достатній кількості фермент лактозу, тобто той фермент який розщеплюють лактозу – молочний цукор. І тому молоко в раціоні можна залишати тільки для дітей у віці до 1 року : У молока є завдання сприяти зростанню, а дітям зріст як раз потрібен.
Дорослим рекомендується вживати більше рослинного молока. І все ж, якщо відмовитися від молочної продукції ви не на силу, нутриціолог пропонує вживати зрілі сири, з витримкою 6-12 місяців.
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