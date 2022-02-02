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Навіщо молоді з міцним імунітетом ковід-щеплення, якщо можна захворіти – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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2 лютого, 07:30
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Молодь легко переносить ковид, але постковідний синдром – ні. Євген Комаровський розповів, що уникнути лонг-ковиду та не заражати інших допоможе вакцина

Вакциновані проти ковіду люди теж хворіють, можуть заразити когось, так навіщо робити щеплення ? Особливо молоді, яка хворіє легко і має міцніший організм. Кандидат медичних наук Євген Комаровський відповів на це та інші питання в ефірі програми "Підсумки місяця із доктором Комаровським " на каналі "Україна-24".

Вакциновані хворіють – легше, заражають інших – менше, тому що менше виділяють вірусних частинок у навколишнє середовище, також у тих, хто зробив щеплення менше шансів отримати лонг-ковід, – каже доктор Комаровський, – Тобто після того, як щеплена людина перехворіла на ковід , ризик виникнення важкого постковидного синдрому у неї нижче

Кандидат медичних наук підкреслив, що зараз весь світ обговорює проблему захворюваності на цукровий діабет серед дітей – спостерігається майже дворазове підвищення рівня захворюваності через наслідки коронавірусу. Але людям це – не аргумент.

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А я вважаю, що аргумент, тому що хворіти на цукровий діабет у нашій країні чи країнах з більш розвиненою медициною – дві різні речі, – каже популярний педіатр, – І якщо у вас проблеми з грошима, то краще навіть у молодому віці зробити щеплення. Та взагалі – краще зробити щеплення.

Взагалі Євген Комаровський зазначив, що завжди намагається перевести питання про вакцинацію на тему персональної відповідальності людини за своє здоров'я.

Лікарі повинні роз'яснити важливість вакцини, а людина, на думку доктора Комаровського, вже приймає рішення сама
Лікарі повинні роз'яснити важливість вакцини, а людина, на думку доктора Комаровського, вже приймає рішення сама / Фото: Колаж: Сьогодні

Робити щеплення чи ні – це, на думку популярного педіатра, не повинно нав'язуватися державою, проводити роз'яснювальну роботу потрібно лікарям, а людина слухає та робить висновки.

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Не хочеш щеплюватися – ну тоді плати гроші за лікування, якщо захворів, – підсумував Євген Комаровський.

Також ми писали "Навіщо потрібна вакцинація дітям від ВПЛ".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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