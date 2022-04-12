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Vogue Czechoslovakia впервые выпустил обложку без фото. Главные месседжи – об Украине

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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12 апреля, 11:48
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Обложки майского номера модного глянца были созданы совместно с украинским Vogue и автором блога style not com Бекой Гвишиани, в котором он сообщает последние новости из индустрии короткими фразами
Глянец впервые вышел без привычных модных снимков на обложке
Глянец впервые вышел без привычных модных снимков на обложке / Фото: Коллаж: Сегодня

Библия моды, Vogue, продолжает поддерживать украинцев в войне за независимость и свободу, посвящая обложки изданий во всем мире храбрости, вопросам беженцев, публикуя интервью первой леди Елены Зеленской, всеми силами пытаясь рассказать об ужасах российской оккупации.

Так, впервые на обложке Vogue Czechoslovakia нет фотографии или модных съемок.

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Обложка нового номера Vogue CS
Обложка нового номера Vogue CS / Фото: Vogue Czechoslovakia

Бывают моменты, когда фэшн и модная фотография должны отойти на второй план. Не будем забывать, что происходит в нашем хрупком мире. Давайте ценить то, что у нас есть. С новой эрой приходят вопросы, которые нам уже давно не приходилось задавать себе. К ним относится выбор между спасающим бегством, решительным героизмом или тихим выживанием в отягчающих ситуациях. Но нет ничего легкого. Быстрые испытания могут навредить так же, как и оружие, и нежелание слушать может быть хуже, чем нежелание помочь, – пишут Vogue Czechoslovakia в официальном релизе.

Новый номер модного глянца вышел с тремя обложками, созданными Бекой Гвишиани в сотрудничестве с украинским Vogue. Креативщик в своей работе использует короткие месседжи, которые, иногда, сильнее пафосных речей.

Обложка нового номера Vogue CS
Обложка нового номера Vogue CS / Фото: Vogue Czechoslovakia

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Может ли обычное слово значить больше в сегодняшнем визуально богатом мире? – задают вопрос в Vogue Czechoslovakia.

Обложка нового номера Vogue CS
Обложка нового номера Vogue CS / Фото: Vogue Czechoslovakia

Ранее мы рассказывали, что британский Vogue поместил на обложку фото Николаева.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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