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Олена Зеленська розповіла Vogue, коли бачила чоловіка, про життя під час війни та силу українок

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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8 квітня, 22:31
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За сприяння Vogue UA перша леді України відповіла на важкі для кожного українця питання – про життя під час війни, стосунки з чоловіком та особисті страхи
За сприяння Vogue UA Олена Зеленська вперше від початку війни дала інтерв’ю світовим виданням Vogue
За сприяння Vogue UA Олена Зеленська вперше від початку війни дала інтерв’ю світовим виданням Vogue / Фото: vogue.ua

Олена Зеленська всіма силами намагається розповісти світові про війну в Україні та жах, які творять російські окупанти. За сприяння Vogue UA перша леді вперше з початку війни дала інтерв'ю світовим виданням Vogue — про особисті почуття, силу українок та волю народу до перемоги.

Початок війни

За день до 24 лютого, Зеленська, як і багато українських матерів займалася щоденними клопотами – звичайний вечір, підготовка дітей до наступного шкільного дня. Прокинувшись від дивних глухих звуків, вона побачила вже одягненого чоловіка, який сказав: "Почалося".

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До кінця не вірилося, що таке може статися. У ХХІ сторіччі? В сучасному світі?..

Далі – зібрати речі першої потреби та документи. І чекати.

Коли ми побачимо тата

Олена розповіла, що насамперед дбала про дітей та їх емоційний стан. Намагалася триматися, бути впевненою і навіть усміхатися, пояснювати, чому їм треба спускатися до підвалу, чому не можна вмикати світло.

Оптимістично відповідала на запитання, коли ми побачимо тата: "Авжеж, скоро". У перші дні я сподівалася, що нам можна буде залишитися всім разом. Але офіс президента перетворився на військовий об’єкт. Президент з командою там і працюють, і живуть. Тому нам з дітьми було наказано переміститися в безпечне місце. Якщо в Україні взагалі можливо зараз знайти абсолютне безпечне місце… З того часу ми спілкуємося з Володимиром тільки телефоном.

Олена Зеленська, вересень 2021
Олена Зеленська, вересень 2021 / Фото: vogue.ua

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Про жінок України

З перших попадань ракет по житлових будинках, ми всі опинилися в небезпеці. Зеленська розповіла, що вже на третій день війни у бомбосховищі народилася перша дитина. А потім ще десяткам жінок довелося народжувати у підвалах, бо росіяни не шкодували нікого. Це стало зрозуміло після того, як росіяни розбомбили Маріупольський пологовий будинок.

Також жінкам довелося евакуюватися із захоплених міст – таких, як Буча і Гостомель, щохвилини ризикуючи життям під обстрілами, разом з дітьми та старенькими, часто пішки, часто без чоловіків, бо їх могли не випустити окупанти. Світ побачив це на початку березня, коли люди перетинали підірваний міст із окупованого міста Ірпінь. Тепер, коли передмістя Києва деокуповане, ми довідалися, чого українки там зазнали — повністю беззахисні, під загрозою насилля. Тепер слово за міжнародним розслідуванням.

Перша леді з болем розповіла про українок, які досі перебувають в окупованих Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Маріуполі. З десятками тисяч немає зв'язку, і страшно навіть уявити, що вони зараз переживають.

Близько чотирьох мільйонів жінок разом із дітьми стали біженцями, їм довелося виїхати до інших країн у пошуках безпеки.

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Як це — жити, коли на тобі навіть одяг не твій? Як пояснити дитині, чому вона спить не у своєму ліжку? Це випробування, якого не побажаєш нікому.

Про життя під час війни

Наразі Зеленська живе, як і мільйони українців. Схоплюючись від сигналів "Тривога", ховаючись із дітьми у сховище. Вона прокоментувала:

У всіх нас (українців – прим. ред.) одне велике бажання — побачити мир. І я, як кожна мати й дружина, постійно переживаю за свого чоловіка і роблю все, щоб мої діти були в безпеці.

Читайте повне інтерв'ю першої леді України Олени Зеленської на сайті Vogue.ua.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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