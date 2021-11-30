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Щедрий Вівторок: бренд OLIZ створив шовкову хустку на підтримку благодійного руху

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
30 листопада, 10:08
В закладинки
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15% від продажу буде передано громадській організації "Відчути", яка займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху
Шовкова хустка "Добре серце"
Шовкова хустка "Добре серце" / Фото: Колаж: Сьогодні

Бренд OLIZ із командою благодійного фонду Zagoriy Foundation приєдналися до міжнародного руху #ЩедрийВівторок в Україні та створили хустку "Добре серце". У цей день мільйони людей надихаються вчинками інших і роблять добрі справи, щоб популяризувати культуру благодійності.

Бренд OLIZ створив шовкову хустку на підтримку благодійного руху
Бренд OLIZ створив шовкову хустку на підтримку благодійного руху / Фото: пресслужба

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Ми раді стати частиною ініціативи та презентувати хустку "Добре серце". 15% від продажу цієї хустки ми передамо громадській організації "Відчуй", яка системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху.

– коментує засновниця бренду OLIZ Христина Зборошенко .

У колекцію бренду увійшла хустка з італійського шовку з унікальним принтом, на якому дизайнер представив символ Щедрого Вівторка – серце. Виріб наявний у трьох розмірах.

Бренд приєднався до міжнародного руху #ЩедрийВівторок
Бренд приєднався до міжнародного руху #ЩедрийВівторок / Фото: пресслужба

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Бренд OLIZ та благодійний фонд Zagoriy Foundation вірять, що своїм виробом вони зможуть нагадати людям, як легко робити добрі справи.

Шовкова хустка "Добре серце"
Шовкова хустка "Добре серце" / Фото: пресслужба

Вартість хустки від 2200 до 5200 гривень, залежно від розміру. А купити її можна на сайті бренду OLIZ.

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Шовкова хустка "Добре серце" коштує від 2200 до 5200 грн
Шовкова хустка "Добре серце" коштує від 2200 до 5200 грн / Фото: пресслужба

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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