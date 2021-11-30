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Поза конкуренцією: Зендая здивувала світ моди вбранням із золотим хребтом

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
30 листопада, 10:56
В закладинки
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Актриса обрала вінтажну чорну шовкову сукню Roberto Cavalli з колекції 2000 року
Зендая прийшла на церемонію Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч")
Зендая прийшла на церемонію Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч") / Фото: Колаж: Сьогодні

Топова актриса та модель Зендея давно закріпила за собою статус ікони стилю. Її продумані до дрібниць виходи на червоні доріжки справді заслуговують овацій, згадати тільки "мокру" сукню Balmain, яка вже назавжди увійшло історію.

Сьогодні Зендея знову у топі пошукових систем. Зірка побувала на престижній церемонії нагородження Ballon d&Or 2021 ("Золотий м'яч") в Театрі дю Шатле в Парижі. Для виходу на червону доріжку вона вибрала вінтажну чорну шовкову сукню Roberto Cavalli з колекції 2000 року з голою спиною та особливою "родзинкою". Розріз на спині був декорований металевою застібкою золотого кольору, що повторює контури хребта.

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Зендея прийшла на Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч")
Зендея прийшла на Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч") / Фото: Getty Images

Основну ставку у своєму образі актриса зробила саме на вбрання, тому волосся Зендаї було зібране в зачіску з проділом на бік, а легкий макіяж просто підкреслив природню красу зірки.

Для церемонії Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч") зірка вибрала сукню Roberto Cavalli
Для церемонії Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч") зірка вибрала сукню Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

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Свій образ знаменитість доповнила чорними туфлями на шпильці та прикрасами від Bvlgari .

Сукня з імітацією хребта від Roberto Cavalli
Сукня з імітацією хребта від Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Ще більше уваги привертало те, що церемонію Зендая відвідала зі своїм коханим Томом Холландом, з яким лише нещодавно підтвердила відносини.

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Волосся Зендаї було покладено в зачіску з бічним проділом.
Волосся Зендаї було покладено в зачіску з бічним проділом. / Фото: Getty Images

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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