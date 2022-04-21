Листівки на Великдень 2022 – кілька красивих варіантів, щоб привітати близьких

У день великого свята ми будемо дзвонити рідним, щоб побажати їм мирного неба та якнайшвидшого закінчення війни. Щоб привітати близьких, зберігайте собі гарні листівки та розсилайте

Великодні листівки 2022 / Фото: vogue.ua

24 квітня православні християни відсвяткують Великдень 2022. У цю Світлу Неділю ми вітатимемо близьких, рідних та друзів, колег та сусідів зі світлим святом Воскресіння Христа.

Спеціально до свята команда сайту Vogue.ua попросила стилістку Галу Привалову та студію квіткового дизайну pepperose.studio створити листівки.

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Команда створила композицію під назвою "Всеношна в Опішні", яку закарбували у зйомці.

Великодні листівки 2022 / Фото: vogue.ua

Зооморфна кераміка Опішнянського заводу 60-70-х та килим "Дерево життя" 1925 року, який виткала Феодора Матуляк, надихнули креативників на створення проєкту.

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Великодні листівки 2022 / Фото: vogue.ua

У композиції було розміщено глечики з елементами українського бароко, створені на початку XX століття, баранчики, козлики 1960-1970 років, створені опішнянськими майстрами.

Великодні листівки 2022 / Фото: vogue.ua

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Нагадаємо, Опішня — селище міського типу, край Гоголівських персонажів та народних легенд. Також це місце – столиця української кераміки та джерело натхнення великих майстрів – Василя Кричевського та Сергія Васильківського.

Великодні листівки 2022 / Фото: vogue.ua

Великодні листівки 2022 / Фото: vogue.ua

Раніше ми розповідали, як минув великодній парад у Нью-Йорку.