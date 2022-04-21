Открытки на Пасху 2022 – несколько красивых вариантов, чтобы поздравить близких

В день великого праздника, мы будем звонить родным, чтобы пожелать им мирного неба и скорейшего окончания войны. Чтобы поздравить близких, сохраняйте себе красивые открытки и рассылайте

Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

24 апреля православные христиане отпразднует Пасху 2022. В это Светлое Воскресенье мы будем поздравлять близких, родных и друзей, коллег и соседей со светлым праздником Воскресения Христа.

Специально к празднику команда сайта Vogue.ua попросила стилистку Галу Привалову и студию цветочного дизайна pepperose.studio создать открытки.

Реклама

Команда создала композицию под названием "Всеношна в Опішні", которую запечатлели в съемке.

Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

Зооморфная керамика Опошнянского завода 60-70-х и ковер "Дерево жизни" 1925 года, который выткала Феодора Матуляк, вдохновили креативщиков на создание проекта.

Реклама

Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

В композиции были размещены кувшины с элементами украинского барокко, созданные в начале XX века, барашки, козлики 1960-1970 годов, созданные опошнянскими мастерами.

Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

Реклама

Напомним, село Опошня — посёлок городского типа, край Гоголевских персонажей и народных легенд. Также это место – столица украинской керамики и источник вдохновения великих мастеров – Василия Кричевского и Сергея Васильковского.

Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

Ранее мы рассказывали, как прошел пасхальный парад в Нью-Йорке.