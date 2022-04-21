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Открытки на Пасху 2022 – несколько красивых вариантов, чтобы поздравить близких

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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21 апреля, 16:23
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В день великого праздника, мы будем звонить родным, чтобы пожелать им мирного неба и скорейшего окончания войны. Чтобы поздравить близких, сохраняйте себе красивые открытки и рассылайте
Пасхальные открытки 2022
Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

24 апреля православные христиане отпразднует Пасху 2022. В это Светлое Воскресенье мы будем поздравлять близких, родных и друзей, коллег и соседей со светлым праздником Воскресения Христа.

Специально к празднику команда сайта Vogue.ua попросила стилистку Галу Привалову и студию цветочного дизайна pepperose.studio создать открытки.

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Команда создала композицию под названием "Всеношна в Опішні", которую запечатлели в съемке.

Пасхальные открытки 2022
Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

Зооморфная керамика Опошнянского завода 60-70-х и ковер "Дерево жизни" 1925 года, который выткала Феодора Матуляк, вдохновили креативщиков на создание проекта.

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Пасхальные открытки 2022
Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

В композиции были размещены кувшины с элементами украинского барокко, созданные в начале XX века, барашки, козлики 1960-1970 годов, созданные опошнянскими мастерами.

Пасхальные открытки 2022
Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

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Напомним, село Опошня — посёлок городского типа, край Гоголевских персонажей и народных легенд. Также это место – столица украинской керамики и источник вдохновения великих мастеров – Василия Кричевского и Сергея Васильковского.

Пасхальные открытки 2022
Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

Пасхальные открытки 2022
Пасхальные открытки 2022 / Фото: vogue.ua

Ранее мы рассказывали, как прошел пасхальный парад в Нью-Йорке.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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