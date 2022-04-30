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Королева Іспанії Летиція одягла вишиванку, яку створила українка

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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30 квітня, 12:20
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Українка Ольга із Івано-Франківська називає вишивку своїм хобі. Читайте, як її сорочка потрапила до гардеробу іспанської королеви
Королева Іспанії одягла вишиванку на офіційний захід
Королева Іспанії одягла вишиванку на офіційний захід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку березня королева Іспанії Летиція вдягла на офіційний захід – благодійну зустріч Mutua Madrileña у Мадриді, вишиванку. Так монарх підтримала Україну.

Виявляється, створила сорочку для королеви Іспанії українка. Журналісти іспанського видання El Periódico de España розшукали жінку. Нею виявилася Ольга Соловей, вона родом із Івано-Франківська, а в Іспанію емігрувала задовго до війни. Зараз жінка живе у Мадриді, а вишивання її хобі.

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В інтерв'ю іспанським журналістам Ольга розповіла, що створила вишиванку ще до війни в Україні. Сорочку Соловей виставила на продаж в українському магазині в Мадриді, де її купив на початку березня співробітник команди Летиції.

Ольга Соловей, яка створила вишиванку для королеви Летиції (El Periódico de España)
Ольга Соловей, яка створила вишиванку для королеви Летиції (El Periódico de España)

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Мені подруга надіслала фото у Facebook. Я не могла в це повірити, але відразу зрозуміла, що це моя сорочка: ці манжети без гудзиків із застібкою-липучкою, я роблю їх сама. Я тоді була дуже здивована і відчуваю гордість, – прокоментувала Ольга.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Вишивати українку навчила її бабуся та мама, коли їй було десять років. Зараз Ольга планує відкрити власний бізнес у Мадриді – магазин вишиванок.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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