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Instagram-дня: фото про те, як жили українці у Карпатах 100 років тому

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 21:13
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Знайшли цікавий акаунт з архівними знімками, який розповідає історію народу. Як жили українці, які традиції мали, як одягалися – читайте у матеріалі
Культура, традиції та побут народу в акаунті з архівними знімками українців
Культура, традиції та побут народу в акаунті з архівними знімками українців / Фото: Колаж: Сьогодні

@carpathiancult – це аккаунт в Instagram, на який варто підписатися. Цікавий він тим, що присвячений історії та культурі західної України.

Започаткувала проєкт Христина Буній. Дівчина називає себе DIY-ентнографкою та займається дослідженням культури Карпат.

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Христина – графічний дизайнер, родом із міста Надвірна (Івано-Франківська область). У певні моменти вона стала займатися волонтерством, працюючи над проєктом "Дідова хатчина" – це ініціатива в селі Косівщина, яка збирає людей, зацікавлених у розвитку та розповсюдженні локальної культури.

Буній цілий рік жила у селищі, займалася дизайном, ходила по горах та селах, спілкувалася з місцевими та збирала фотографії. У результаті знімків зібралося стільки, що вирішила їх публікувати в Instagram. Пізніше з'явилася система та алгоритм публікацій, тематика. Сьогодні її акаунт більше схожий на архів, який користується популярністю у зацікавлених людей – на нього підписано 16,8 тис. осіб.

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Читайте детальніше про традиції українців і дивіться архівні фото на сайті Vogue.ua.

Раніше ми розповідали про те, як виглядали українки до та після вторгнення Росії.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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