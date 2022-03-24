Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Діти війни

Медична допомога

Житло у Польщі

Статус біженця

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Британський Vogue присвятив номер королеві Єлизаветі ІІ – дивіться фото

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 16:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найвідоміше у світі глянсове видання опублікувало рідкісні знімки Її Величності, які будь-коли з'являлися на сторінках Vogue. Дивіться найкращі
Архівні знімки королеви Великобританії у новому номері британського глянцю
Архівні знімки королеви Великобританії у новому номері британського глянцю / Фото: British Vogue

Британський Vogue на честь платинового ювілею сходження королеви Єлизавети II на престол випустить спеціальний номер на честь Її Величності.

6 лютого 1952 року Єлизавета стала Її Величністю Королевою. Через 70 років, коли ми наближаємося до її 96-річчя 21 квітня, а потім, влітку, до святкування платинового ювілею, британське видання Vogue вирішили показати рідкісні знімки та розповісти історію унікальних стосунків біблії моди з монархом.

Реклама

Фото королеви Єлизавети II для Vogue
Фото королеви Єлизавети II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Так, редактори видання на чолі з Едвардом Еннінфулом присвятили квітневий спецвипуск Vogue стилю Її Величності. Номер вийшов із двома обкладинками, одна – архівний чорно-білий знімок Єлизавети II, який був зроблений у 1957 році Ентоні Армстронгом Джонсом – чоловіком принцеси Маргарет, сестри королеви.

Обкладинка британського Vogue. Фото королеви Єлизавети II було зроблено у 1957 році
Обкладинка британського Vogue. Фото королеви Єлизавети II було зроблено у 1957 році / Фото: Instagram/britishvogue

Реклама

На фото Єлизавета позує у діамантовій діадемі, яка спочатку була зроблена для короля Георга IV.

Фото королеви Єлизавети II для Vogue
Фото королеви Єлизавети II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Друга обкладинка квітневого спецвипуску британського Vogue вийшла дещо жартівливою. Головною героїнею стала актриса Аня Тейлор-Джой. Зірка знялася для модного глянцю в образі панк-принцеси з точною копією діамантової діадеми королеви.

Реклама

Аня Тейлор-Джой для квітневого номера британського Vogue
Аня Тейлор-Джой для квітневого номера британського Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Нагадаємо, вперше фото Єлизавети з'явилися у Vogue, коли їй було 2 роки, і вона носила титул принцеси. Дивіться архівні знімки Її Величності за всю історію Vogue.

Герцогиня Йоркська та принцеса Єлизавета (1928)
Герцогиня Йоркська та принцеса Єлизавета (1928) / Фото: British Vogue

Принцеса Єлизавета в уніформі, фото Сесіла Бітона (1942)
Принцеса Єлизавета в уніформі, фото Сесіла Бітона (1942) / Фото: British Vogue

Принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет, фото Сесіла Бітона (1945)
Принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет, фото Сесіла Бітона (1945) / Фото: British Vogue

Принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький, (1947)
Принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький, (1947) / Фото: British Vogue

Фото королеви Єлизавети II для Vogue
Фото королеви Єлизавети II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Королева та принцеса Анна, (1959)
Королева та принцеса Анна, (1959) / Фото: British Vogue

Читайте також: нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Меми дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Слава Арестовича
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти