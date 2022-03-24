Британський Vogue присвятив номер королеві Єлизаветі ІІ – дивіться фото

Британський Vogue на честь платинового ювілею сходження королеви Єлизавети II на престол випустить спеціальний номер на честь Її Величності.
6 лютого 1952 року Єлизавета стала Її Величністю Королевою. Через 70 років, коли ми наближаємося до її 96-річчя 21 квітня, а потім, влітку, до святкування платинового ювілею, британське видання Vogue вирішили показати рідкісні знімки та розповісти історію унікальних стосунків біблії моди з монархом.
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Так, редактори видання на чолі з Едвардом Еннінфулом присвятили квітневий спецвипуск Vogue стилю Її Величності. Номер вийшов із двома обкладинками, одна – архівний чорно-білий знімок Єлизавети II, який був зроблений у 1957 році Ентоні Армстронгом Джонсом – чоловіком принцеси Маргарет, сестри королеви.
На фото Єлизавета позує у діамантовій діадемі, яка спочатку була зроблена для короля Георга IV.
Друга обкладинка квітневого спецвипуску британського Vogue вийшла дещо жартівливою. Головною героїнею стала актриса Аня Тейлор-Джой. Зірка знялася для модного глянцю в образі панк-принцеси з точною копією діамантової діадеми королеви.
Нагадаємо, вперше фото Єлизавети з'явилися у Vogue, коли їй було 2 роки, і вона носила титул принцеси. Дивіться архівні знімки Її Величності за всю історію Vogue.
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