Британський Vogue присвятив номер королеві Єлизаветі ІІ – дивіться фото

Найвідоміше у світі глянсове видання опублікувало рідкісні знімки Її Величності, які будь-коли з'являлися на сторінках Vogue. Дивіться найкращі

Архівні знімки королеви Великобританії у новому номері британського глянцю / Фото: British Vogue

Британський Vogue на честь платинового ювілею сходження королеви Єлизавети II на престол випустить спеціальний номер на честь Її Величності.

6 лютого 1952 року Єлизавета стала Її Величністю Королевою. Через 70 років, коли ми наближаємося до її 96-річчя 21 квітня, а потім, влітку, до святкування платинового ювілею, британське видання Vogue вирішили показати рідкісні знімки та розповісти історію унікальних стосунків біблії моди з монархом.

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Фото королеви Єлизавети II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Так, редактори видання на чолі з Едвардом Еннінфулом присвятили квітневий спецвипуск Vogue стилю Її Величності. Номер вийшов із двома обкладинками, одна – архівний чорно-білий знімок Єлизавети II, який був зроблений у 1957 році Ентоні Армстронгом Джонсом – чоловіком принцеси Маргарет, сестри королеви.

Обкладинка британського Vogue. Фото королеви Єлизавети II було зроблено у 1957 році / Фото: Instagram/britishvogue

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На фото Єлизавета позує у діамантовій діадемі, яка спочатку була зроблена для короля Георга IV.

Фото королеви Єлизавети II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Друга обкладинка квітневого спецвипуску британського Vogue вийшла дещо жартівливою. Головною героїнею стала актриса Аня Тейлор-Джой. Зірка знялася для модного глянцю в образі панк-принцеси з точною копією діамантової діадеми королеви.

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Аня Тейлор-Джой для квітневого номера британського Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Нагадаємо, вперше фото Єлизавети з'явилися у Vogue, коли їй було 2 роки, і вона носила титул принцеси. Дивіться архівні знімки Її Величності за всю історію Vogue.

Герцогиня Йоркська та принцеса Єлизавета (1928) / Фото: British Vogue

Принцеса Єлизавета в уніформі, фото Сесіла Бітона (1942) / Фото: British Vogue

Принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет, фото Сесіла Бітона (1945) / Фото: British Vogue

Принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький, (1947) / Фото: British Vogue

Фото королеви Єлизавети II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Королева та принцеса Анна, (1959) / Фото: British Vogue

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