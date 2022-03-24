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Британский Vogue посвятил номер королеве Елизавете ІІ – смотрите фото

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24 марта, 16:07
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Самое известное в мире глянцевое издание опубликовало редкие снимки Ее Величества, которые когда-либо появлялись на страницах Vogue. Смотрите лучшие
Архивные снимки королевы Великобритании в новом номере британского глянца
Архивные снимки королевы Великобритании в новом номере британского глянца / Фото: British Vogue

Британский Vogue в честь платинового юбилея восшествия королевы Елизаветы II на престол выпустит специальный номер в честь Ее Величества.

6 февраля 1952 года Елизавета стала Ее Величеством Королевой. 70 лет спустя, когда мы приближаемся к ее 96-летию 21 апреля, а затем, летом, к празднования платинового юбилея, британское издание Vogue решили показать редкие снимки и рассказать историю уникальных отношений библии моды с монархом.

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Фото королевы Елизаветы II для Vogue
Фото королевы Елизаветы II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Так, редакторы издания во главе с Эдвардом Эннинфулом посвятили апрельский спецвыпуск Vogue стилю Ее Величеству. Номер вышел с двумя обложками, одна – архивный черно-белый снимок Елизаветы II, который был сделан в 1957 году Энтони Армстронгом Джонсом – супругом принцессы Маргарет, сестры королевы.

Обложка британского Vogue. Фото королевы Елизаветы II было сделано в 1957 году
Обложка британского Vogue. Фото королевы Елизаветы II было сделано в 1957 году / Фото: Instagram/britishvogue

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На фото Елизавета позирует в бриллиантовой диадеме, изначально сделанной для короля Георга IV.

Фото королевы Елизаветы II для Vogue
Фото королевы Елизаветы II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Вторая обложка апрельского спецвыпуска британского Vogue вышла несколько шутливой. Главной героиней стала актриса Аня Тейлор Джой. Звезда снялась для модного глянца в образе панк-принцессы с точной копией бриллиантовой диадемы.

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Аня Тейлор-Джой для апрельского номера британского Vogue
Аня Тейлор-Джой для апрельского номера британского Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Напомним, впервые фото Елизаветы появились в Vogue, когда ей было 2 года и она носила титул принцессы. Смотрите архивные снимки Ее Величества за всю историю Vogue.

Герцогиня Йоркская и принцесса Елизавета (1928)
Герцогиня Йоркская и принцесса Елизавета (1928) / Фото: British Vogue

Принцесса Елизавета в униформе, фото Сесила Битона (1942)
Принцесса Елизавета в униформе, фото Сесила Битона (1942) / Фото: British Vogue

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет, фото Сесила Битона (1945)
Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет, фото Сесила Битона (1945) / Фото: British Vogue

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский, (1947)
Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский, (1947) / Фото: British Vogue

Фото королевы Елизаветы II для Vogue
Фото королевы Елизаветы II для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Королева и принцесса Анна, (1959)
Королева и принцесса Анна, (1959) / Фото: British Vogue

Читайте также: Смотрите: новая обложка португальского Vogue, посвященная Украине

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