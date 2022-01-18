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Що насправді відбувається в Буковелі, де відпочивав Зеленський – реальні відгуки туристів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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18 січня, 11:20
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Відкриємо залаштунки найдорожчого гірськолижного курорту України. Але чи захочете після побачених відгуків планувати відпочинок?
Що насправді відбувається в Буковелі, де відпочивав Зеленський
Що насправді відбувається в Буковелі, де відпочивав Зеленський

В перший місяць зими 2022-го Володимир Зеленський встиг відвідати Буковель. Президент жив у найдорожчому 5-зірковому готелі курорту, по сусідству з олігархом Ігорем Коломойським. Локальний відпочинок називають преміальним. Подейкують, що причина не у високій якості обслуговування, а невиправдано завищених цінах.

Ми перевірили відгуки туристів з Google Maps та розповімо, що насправді відбувається на курорті, де на один день відпочинку ледь вистачає $100.

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Ціни завищені та не відповідають умовам відпочинку

Буковель називають курортом для бізнесменів, політиків та зірок. Бо за декілька днів відпочинку деякі туристи витрачають місячну зарплатню.

Мандрівник Ігор Грушко зазначив, що за три дні перебування він витратив 30 тис. гривень.

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Ціни скажені. За три дні пішло 30 тис. гривень, – написав він.

/ Фото: скриншот

Туристка Аліна Малініна зауважила, що ціни в Буковелі на житло та їжу аналогічні цінам в Альпах. Але попри схожий прайс, на закордонному курорті красивіше.

Ціни на житло та їжу можна порівняти з відпочинком в австрійських Альпах, але там значно красивіше та сніг голубого кольору, – написала вона.

/ Фото: скріншот

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Ціни завищені не лише на їжу та житло, а й на таксі. Туристка Олена Мельник назвала прайси, які озвучують місцеві таксисти, космічними.

Таксі? Ціни космос (я думаю, що в Європі дешевше). Нижче 150 (гривень – Ред.) у нас за 1,5 км не було. Навпроти парковки біля гірських трас таксисти взагалі завалили 400 гривень, – написала вона.

/ Фото: скріншот

З орендою спорядження будуть труднощі

На Буковель приїжджають туристи-екстремали заради зимових видів спорту. Окрім бронювання готелю для них must do – оренда спорядження для катання. На жаль, локальні пункти з оренди не готові якісно обслугувати клієнтів.

Мандрівники діляться негативними відгуками в Google Maps, щоб попередити любителів зимового спорту про можливі незручності під час оренди спорядження.

Туристка Тетяна Білодідова натякнула у відгуках, що на нове спорядження не варто сподіватися.

Орендувати спорядження можна біля самого підйомника, це, звісно, зручно, бо не треба його нести, але стан буде "вбитим", – зауважила туристка Тетяна Білодідова.

/ Фото: скріншот

Вона розповіла про атмосферу казки на курорті, а ще назвала його вдалим місцем для активного відпочинку. Враховуючи вище наведені коментарі відпочивальників, Буковель здається казкою лише до відвідин.

Мандрівниця Аліна Малініна теж зізналася, що виникли незручності з орендою спорядження. Бо туристи не мають змоги забрати одразу всі необхідні речі в одному пункті.

Прийти в одне місце і орендувати без проблем лижі, борд та екіпірування – немає такої опції, – написала вона.

/ Фото: скріншот

Величезні черги будуть псувати враження про відпочинок

Натовпи туристів – це наступний "сюрприз", який чекає в Буковелі. Якщо звикли до мінімальної кількості людей на курорті та відсутності черг, то купіть валеріанку. Бо "тут і зараз" на лижах не покатаєтеся, а також не отримаєте замовлення в закладі. Доведеться щодня витрачати свій час на очікування.

Туристка з нікнеймом Uliana зізналася, що черги на підйомник, оренду лижного спорядження та розваги були "жахливі" протягом відпочинку.

Красиво і дуже людно. Ці жахливі довгі черги на підйомники та інші розваги, черги за лижним спорядженням і просто двіж з людей с лижами, палицями та сноубордами, – написала вона.

/ Фото: скріншот

Туристка Олена Мельник зізналася, що в Буковелі красиво, природа вражає. Попри переваги не змовчала про великі черги та поділилася лайфхаком, як їх обійти. Але ним скористаються не всі.

Більшість популярних закладів – черги. Хочете без черг – йдіть в заклади з цінниками, де салат 300-400 гривень. Людям з зарплатнею 6500 гривень сюди їхати не по кишені, – написала вона.

/ Фото: скріншот

Туристи щодня ризикують життям на буковельських дорогах

Черги до закладів, високі ціни та проблемна оренда спорядження – не всі проблеми. Дороги на Буковелі не пристосовані до великої кількості туристів з авто, а також людей, які ходять пішки.

Через відсутність тротуарів, люди вимушені йти дорогою, де їдуть автівки. Мандрівники щодня ризикують життям.

Повністю або майже відсутні тротуари, люди ходять вузькою дорогою та дуже ризикують потрапити під авто, – написала туристка Олена.

/ Фото: скріншот

Інша мандрівниця Олена Мельник написала у відгуках Google Mapse про досвід пересування Буковелем у годину пік.

Транспорт та розв’язка – це жах. Дійти до центру половини дороги з машинами в русі – це нормально? – написала вона.

/ Фото: скріншот

Неважливо на якому транспорті ви приїдете на курорт: власному авто чи громадському автобусі. "Сюрпризи" та затори на дорогах курорту чекають на всіх.

Сніг по краях дороги не розчищають достатньо, щоб спокійно могли розійтися автобус та легкова машина. Автобус вимушений пропускати усіх, щоб проїхати, – написала Аліна Малініна.

/ Фото: скріншот

Вам не нададуть екстрену медичну допомогу

В найдорожчому курорті України є лише один медпункт. Але й там медики не можуть допомогти туристам, які поранилися під час катання на сноуборді чи лижах. Потерпілим треба добиратися до найближчих медзакладів у сусідніх містах самотужки, щоб врятувати своє життя.

Про нещасний випадок у відгуках Google Maps розповіла туристка Аліна Малініна

Друг отримав невелику травму носа, але в єдиному медпункті йому не змогли допомогти. Прийшлося доставити його в лікарню до Яремчі, дорога зайняла більше години, – зазначила вона.

Читайте також: як і де люблять відпочивати українці – дослідження.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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