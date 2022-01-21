Тільки не це! Стринги, що виглядають, повертаються в моду

Далеко не кожна наважиться ходити в такому вигляді, але ті, хто підтримав тенденцію, точно знають, навіщо їм це

"Китовий хвіст" повертається у моду / Фото: Колаж: Сьогодні

Модні тренди минулого повертаються, чого ми вже давно звикли. Але деякі з них викликали питання як тоді, так і продовжують робити це у 2022 році.

Один із найпопулярніших і навіть скандальних трендів 90-х, виглядаючі з-під одягу стрінги, знову повертається. Тепер завдяки Інтернету його назвали "китовим хвостом" і навіть створили хештег #whaletail.

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Багато хто вважає такий спосіб вираження в одязі не білішим ніж провокацією, інші ж налаштовані агресивніше і називають тенденцію поганим тоном і повним несмаком. Активно розкритикували тренд у TikTok.

Белла Хадід показала, як правильно носити "китовий хвіст" / Фото: instagram.com/bellahadid

Найбільшу популярність він набув у 1990-х та на початку 2000-х. Поп-ікони свого часу, Брітні Спірс і Крістіна Агілера, часто демонстрували спідню білизну у своїх сценічних образах. А Джилліан Андерсон "викинула" те, що їй досі згадують — прийшла на вечірку Vanity Fair 2001 у сукні з оголеною до куприка спиною, з-під якої зовсім не загадково стирчали чорні стрінги.

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Джилліан Андерсон на вечірці Vanity Fair, 2001 / Фото: vogue.ua

Тепер же спірний тренд відроджується не лише завдяки модницям, а й із легкої руки брендів. Це ми бачили на весняно-літньому шоу Versace 2020, де Белла Хадід дефілювала у костюмі з укороченим топом, з-під якого виглядали стрінги.

Джилліан Андерсон на вечірці Vanity Fair, 2001 / Фото: vogue.ua

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Безумовно, цей тренд далеко не всім зрозумілий, ще менше людей насміляться його повторити. Але якщо він існує, значить, комусь це потрібно. Адже головне його завдання — привернути увагу, і з нею він справляється ідеально.

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