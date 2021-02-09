Зірка серіалу "Велика маленька брехня" Шейлін Вудлі виходить заміж

Шейлін Вудлі сказала "так" Аарону Роджерсу

Актриса Шейлін Вудлі, відома багатьом за ролями у серіалі "Велика маленька брехня" і фільмі "Дивергент", виходить заміж. Про це повідомляє People з посиланням на джерела з оточення актриси.

Обранцем 29-річної Шейлін став 37-річний гравець в американський футбол Аарон Роджерс.

Схоже, що майбутній День всіх закоханих стане для пари особливим, адже тепер вони відсвяткують його вже в статусі нареченого і нареченої. А ми, до речі, підготували 14 класних ідей для подарунків до Дня святого Валентина.

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Зазначимо, що сам Роджерс під час віртуальної церемонії вручення нагород NFL MVP Award, оголосив, що заручився. Однак не став називати ім'я своєї обраниці, а лише зворушливо подякував їй за підтримку.

"Вони щасливі разом. Не дивно, що він так швидко зробив їй пропозицію", – говорить джерело з оточення пари.

Поки невідомо, коли саме почався роман Вудлі і Роджерса. Раніше Аарон зустрічався з автогонщицею Данікою Патрік. Вони розійшлиися в липні минулого року після двох років стосунків. Що стосується Шейлін, то її останній роман був з регбістом Беном Волаволою, з яким вона розлучилася в квітні минулого року.

Нагадаємо, герой проєкту "Холостяк-10" Макс Михайлюк одружився на вагітній коханій.

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