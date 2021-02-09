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Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Шейлин Вудли выходит замуж

Сегодня, 17:02

Шейлин Вудли сказала "да" Аарону Роджерсу

Актриса Шейлин Вудли, известная многим по ролям в сериале "Большая маленькая ложь" и фильме "Дивергент", выходит замуж. Об этом сообщает People со ссылкой на источники из окружения актрисы.

Избранником 29-летней Шейлин стал 37-летний игрок в американский футбол Аарон Роджерс.

Похоже, что будущий День всех влюбленных станет для пары особенным, ведь теперь они отпразднуют его уже в статусе жениха и невесты. А мы, к слову, подготовили 14 классных идей для подарков ко Дню святого Валентина.

Шейлин Вудли и Аарон Роджерс
Шейлин Вудли и Аарон Роджерс
Фото: Getty Images

Отметим, что сам Роджерс во время виртуальной церемонии вручения наград NFL MVP Award, объявил, что обручился. Однако не стал называть имя своей избранницы, а лишь трогательно поблагодарил ее за поддержку.

"Они счастливы вместе. Неудивительно, что он так быстро сделал ей предложение", – говорит источник из окружения пары.

Пока неизвестно, когда именно начался роман Вудли и Роджерса. Ранее Аарон встречался с автогонщицей Даникой Патрик. Они расстались в июле прошлого года после двух лет отношений. Что касается Шейлин, то ее последний роман был с регбистом Беном Волаволой, с которым она рассталась в апреле прошлого года.

Напомним, герой проекта "Холостяк-10" Макс Михайлюк женился на беременной возлюбленной.

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