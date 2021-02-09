Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Шейлин Вудли выходит замуж
Шейлин Вудли сказала "да" Аарону Роджерсу
Актриса Шейлин Вудли, известная многим по ролям в сериале "Большая маленькая ложь" и фильме "Дивергент", выходит замуж. Об этом сообщает People со ссылкой на источники из окружения актрисы.
Избранником 29-летней Шейлин стал 37-летний игрок в американский футбол Аарон Роджерс.
Похоже, что будущий День всех влюбленных станет для пары особенным, ведь теперь они отпразднуют его уже в статусе жениха и невесты. А мы, к слову, подготовили 14 классных идей для подарков ко Дню святого Валентина.
Отметим, что сам Роджерс во время виртуальной церемонии вручения наград NFL MVP Award, объявил, что обручился. Однако не стал называть имя своей избранницы, а лишь трогательно поблагодарил ее за поддержку.
MVP #3 for @AaronRodgers12#NFLHonors@Packerspic.twitter.com/RU48Yh16Bc— NFL (@NFL) February 7, 2021
"Они счастливы вместе. Неудивительно, что он так быстро сделал ей предложение", – говорит источник из окружения пары.
Пока неизвестно, когда именно начался роман Вудли и Роджерса. Ранее Аарон встречался с автогонщицей Даникой Патрик. Они расстались в июле прошлого года после двух лет отношений. Что касается Шейлин, то ее последний роман был с регбистом Беном Волаволой, с которым она рассталась в апреле прошлого года.
Напомним, герой проекта "Холостяк-10" Макс Михайлюк женился на беременной возлюбленной.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное