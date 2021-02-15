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Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка розсекретила стать дитини

Сьогодні, 10:43

Даша Хлистун розсекретила стать первістка

Дружина головного героя реаліті "Холостяк-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун розсекретила стать дитини. Пара не стала влаштовувати гендер-паті, як це зробили на цих вихідних Микита Добринін і Даша Квіткова.

Модель в Instagram опублікувала нове фото і лаконічно його підписала. Пара чекає дівчинку.

Даша Хлистун
Даша Хлистун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Дівчатка йдуть їсти", – написала Даша.

Підписники відразу ж почали вітати майбутню маму.

"Все-таки дівчатка! Я була права", "Будьте здорові, дівчатка", " Вітаю, дівчинка – це прекрасно", "Так і думала, що дівчинка", – написали в Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Даша Хлистун в Instastories розповіла, що вони з Максом Михайлюком одружилися. Також дружина головного героя "Холостяка -10" обіцяла незабаром опублікувати фото з весілля.

Раніше Даша Хлистун розповіла, як познайомилася з Максом Михайлюком.

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