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Щасливу Дженніфер Лопес знову помітили в компанії її екснареченого Бена Аффлека: фото

Сьогодні, 18:36

Екскохані відпочивають в Майамі. Багато шанувальників пари досі не можуть повірити, що Бен і Дженніфер вирішили возз'єднатися через багато років після скасування заручин

48-річного актора і продюсера Бена Аффлека і 51-річну актрису і співачку Дженніфер Лопес знову помітили разом. Лише нещодавно ЗМІ почали говорити про можливе возз'єднання екскоханих, і ось – з'явилося нове підтвердження роману Бена і Джей Ло.

Парочку помітили в Майамі. Лопес і Аффлек зняли папарацці, коли ті виходили зі своєї вілли. Схоже, що Джей Ло не сумує в компанії нового-старого коханого, пише Daily Mail.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Маямі
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Маямі
Фото: The Daily Mail, instagram.com/jlo

За словами джерел з оточення Лопес, артистка зараз дійсно дуже щаслива. Нещодавно Джей Ло і Бен Аффлек провели разом відпустку в Монтані і, як кажуть інсайдери, після нього постійно були на зв'язку.

Вперше про возз'єднання пари заговорили в квітні, коли Бена помітили біля будинку колишньої коханої, з якою він зустрічався з 2002 по 2004 рік. Пара збиралася побратися, але в підсумку Дженніфер розірвала заручини.

Нещодавно Лопес скасувала ще одне весілля – артистка розлучилася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом.

До слова, як повідомили інсайдери, Алекс Родрігес був дуже здивований, що Джей Ло повернулася до колишнього. Він сподівався помиритися зі співачкою.

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