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Счастливую Дженнифер Лопес снова заметили в компании ее экс-жениха Бена Аффлека: фото

Сегодня, 18:36

Экс-возлюбленные отдыхают в Майами. Многие поклонники пары до сих пор не могут поверить, что Бен и Дженнифер решили воссоединиться спустя много лет после отмены помолвки

48-летнего актера и продюсера Бена Аффлека и 51-летнюю актрису и певицу Дженнифер Лопес снова заметили вместе. Лишь недавно СМИ начали говорить о возможном воссоединении экс-возлюбленных, и вот – появилось новое подтверждение романа Бена и Джей Ло.

Парочку заметили в Майами. Лопес и Аффлек засняли папарацци, когда те выходили из своей виллы. Похоже, что Джей Ло совсем не грустит в компании нового-старого возлюбленного, пишет Daily Mail.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Майами
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Майами
Фото: The Daily Mail, instagram.com/jlo

По словам источников из окружения Лопес, артистка сейчас действительно очень счастлива. Недавно Джей Ло и Бен Аффлек провели вместе отпуск в Монтане и, как говорят инсайдеры, после него постоянно были на связи.

Впервые о воссоединении пары заговорили в апреле, когда Бена заметили у дома бывшей возлюбленной, с которой он встречался с 2002 по 2004 год. Пара собиралась пожениться, но в итоге Дженнифер расторгла помолвку.

Совсем недавно Лопес отменила еще одну свадьбу – артистка рассталась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом.

К слову, как сообщили инсайдеры, Алекс Родригес был очень удивлен, что Джей Ло вернулась к бывшему. Он надеялся помириться с певицей.

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