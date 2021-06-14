Старша онука Чапкіса поділилася зворушливими фото з дідусем із сімейного архіву

Онука Григорія Чапкіса Анна Сафрончик опублікувала в Instagram фото з дідусем на прогулянці

Старша внучка Григорія Чапкіса показала фото з сімейного архіву Фото: instagram.com/annasafroncik/

У неділю ввечері стало відомо про смерть легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса. Він пішов із життя у 91 рік після тривалої хвороби. Рідня у себе в соцмережах ділиться раніше не опублікованими фото з Григорієм Миколайовичем. Його старша онука Анна Сафрончик, яка є відомою актрисою в Італії, поділилася фото з дідусем.

У себе в Instagram вона не розміщувала розлогих дописів, а просто показала кілька фото із сімейного архіву.

"R.I.P. дідусь", – підписала вона знімки.

Старша внучка Григорія Чапкіса опублікувала фото з сімейного архіву Фото: instagram.com/annasafroncik/

Старша внучка Григорія Чапкіса опублікувала фото з сімейного архіву Фото: instagram.com/annasafroncik/

У коментарях багато хто висловив Анні співчуття.

Зазначимо, Анна Сафрончик є старшою онукою Григорія Чапкіса. Вона народилася в Києві, але в 13 років переїхала до Італії разом з мамою, де побудувала кар'єру акторки. Відомою вона стала в 2004 році, коли приєдналася до акторського складу популярного в Італії серіалу "Тисяча вітрин". Крім цього, в її фільмографії є такі італійські картини, як "Протилежності притягуються", "Заплутана історія", "Дочка Елізи: Повернення в Рівомброзу".

Ще Анна пробує себе в ролі ведучої. Зокрема, у 2019 році вона стала ведучою музичного заходу Festival Show, який проходить у восьми містах Північної Італії. Варто зазначити, що Анна є ровесницею четвертої дружини хореографа.

Нагадаємо, Григорій Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після коронавірусу. В кінці 2020 року він переніс двостороннє запалення легень, після чого Чапкіса кілька разів госпіталізовували. Тоді танцюрист скаржився, що йому важко дихати і ходити.

У березні син 91-річного хореографа Грег, який через хворобу батька прилетів зі США до України, публікував відео, як проводить час зі своїм батьком, і сподівався на його одужання.

Раніше ми розповідали про цікаві факти із життя Григорія Чапкіса.

Всі подробиці в спецтемі Смерть Григорія Чапкіса

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