Притула зворушливо згадав покійного батька і показав архівні фото. Ведучий на них зовсім юний

Батько Сергія Притули, Дмитро Притула, пішов з життя в 2005 році після боротьби з онкологічним захворюванням. Ведучий поділився зворушливими спогадами про тата

Сергій Притула поділився спогадами про батька Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Зовсім скоро в Україні будуть відзначати День батька. Напередодні свята телеведучий Сергій Притула, який нещодавно став татом втретє, поділився теплими і зворушливими спогадами про яскраві моменти, які він пережив разом з батьком.

Батько ведучого, Дмитро Притула, помер в 2005 році, він боровся з онкологічним захворюванням.

"Найяскравіші спогади — це, звісно, дитинство. Спільні поїздки на море, ловля креветок марлею. Це було таке не зовсім комфортне радянське дитинство, коли ти їдеш десь на Азовське море, живеш бозна в якому пансіонаті, береш електрокип’ятильник і в літровій банці кип’ятиш воду. Світла немає, жодних зручностей...Але ти щасливий, бо з мамою і татом ви ловите крабів і креветок, потім варите їх тим же кип’ятильником у якійсь каструлі, яку десь наколядували", – поділився спогадами Сергія Притули Новий канал.

Сергій Притула зі своїм батьком Дмитром Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

За словами Сергія, любов до подорожей йому передалася від батька.

"Ми їздили в дуже тривалі поїздки, могли поїхати зі Збаража на берег Азовського моря, а це немалий шмат дороги. Зараз ловлю себе на тому, що люблю їздити за кермом на відстані в тисячу-півтори кілометрів. Поки їду, розсортовую всі щоденні думки, розкладаю всі турботи по поличках. Поки помандрував туди-назад, вирішив усі справи, хоча й добу не був в Києві", – пояснює Сергій.

Сергій Притула з братом Василем і батьком Дмитром Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Влітку всі мріють про море, але ми придумали ще 10 крутих ідей, як провести жаркий сезон весело, яскраво і креативно.

Раніше Сергій Притула показав нові фото зі своїм 12-річним сином Дмитром. Крім Дмитра у Сергія є дві дочки: Соломія і новонароджена Стефанія. Обидві дівчинки народилися у другому шлюбі ведучого з Катериною Сопельник. Раніше Сергій Притула розповів, які у його сина Дмитра стосунки з Катериною.

Чи допомагають українські зірки своїм батькам – дивіться у відеосюжеті:

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