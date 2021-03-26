Філери чи ботокс: Періс Гілтон розповіла, як зберігає молодість

Світська левиця поділилася секретом краси

Періс Гілтон, яка у лютому заявила, що виходить заміж, зізналася, чи робила вона уколи краси. Світська левиця ледве виглядає на 40 років, при цьому вона стверджує, що не вдавалася до послуг хірургів.

Своїм головним секретом збереження молодості шкіри Гілтон вважає здоровий спосіб життя та хороший сон. А ще вона додала, що завжди уникала сонячних променів, які старять шкіру.

"Я жодного разу не робила ботокс. Мого лиця не торкалася голка. Я на 100% природна! При цьому я все життя тримаюся подалі від сонця", – зізналася Періс в інтерв'ю для Tatler.

Періс Гілтон

Фото: tatler.com

Для журналу Періс Гілтон позувала в рожевій піжамі, в оточенні трьох собачок. Не секрет, що знаменитість дуже любить шпіців і чихуахуа. Для своїх мініатюрних вихованців вона навіть зробила копії власного будинку.

Раніше повідомлялося, що Періс Гілтон почала процедуру ЕКО, щоб народити двійню.

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