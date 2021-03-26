Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Філери чи ботокс: Періс Гілтон розповіла, як зберігає молодість

Сьогодні, 09:19

Світська левиця поділилася секретом краси

Періс Гілтон, яка у лютому заявила, що виходить заміж, зізналася, чи робила вона уколи краси. Світська левиця ледве виглядає на 40 років, при цьому вона стверджує, що не вдавалася до послуг хірургів.

Своїм головним секретом збереження молодості шкіри Гілтон вважає здоровий спосіб життя та хороший сон. А ще вона додала, що завжди уникала сонячних променів, які старять шкіру.

Читайте також:
Екснаречений Періс Гілтон перекрив тату з її ім'ям

"Я жодного разу не робила ботокс. Мого лиця не торкалася голка. Я на 100% природна! При цьому я все життя тримаюся подалі від сонця", – зізналася Періс в інтерв'ю для Tatler.

Періс Гілтон
Фото: tatler.com

Для журналу Періс Гілтон позувала в рожевій піжамі, в оточенні трьох собачок. Не секрет, що знаменитість дуже любить шпіців і чихуахуа. Для своїх мініатюрних вихованців вона навіть зробила копії власного будинку.

Раніше повідомлялося, що Періс Гілтон почала процедуру ЕКО, щоб народити двійню.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Періс Гілтон зізналася, чи візьме прізвище чоловіка і коли має намір народжувати Медовий блонд і контрастні пасма: тренди у фарбуванні волосся 2021 Як зовнішність красунь у соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою і без
краса Періс Хілтон
Реклама

Новини партнерів

Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Как начались "отношения" малолетних блогеров? Мать не скрыла
Как начались "отношения" малолетних блогеров? Мать не скрыла

Популярні статті

Сьогодні, 10:23Смачно

Песах-2021: як приготувати справжню мацу

Вчора, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

24 березняСмачно

Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

24 березняСмачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

24 березняЗірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

23 березняМодно

Найпопулярніша сумка в Instagram зібрала 5,9 млн постів: який вона має вигляд

23 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про його "роман" з Цибульською: Здавалося, що грають моїм життям

23 березняЗірково

Що дивитися під час локдауну? Ось 5 мінісеріалів, від яких ми в захваті

23 березняМодно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

23 березняСмачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

23 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

23 березняEvents

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

23 березняЗірково

Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

23 березняEvents

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

23 березняЗірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

Новини партнерів

Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару
Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти