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Періс Гілтон зізналася, чи візьме прізвище чоловіка і коли має намір народжувати

Сьогодні, 12:41

40-річна світська левиця виходить заміж

У свій 40-й день народження Періс Гілтон оголосила про заручини з Картером Реумом. У Instagram Періс опублікувала відео, як це було і зізналася, що знайшла свою другу половинку.

Пізніше в своєму подкасті This Is Paris Гілтон зізналася, що дуже чекала, коли коханий покличе її заміж, але коли цей момент дійсно стався, вона була в шоці.

Періс Гілтон і Картер Реума
Періс Гілтон і Картер Реума
Фото: parishilton.com

Все сталося на пляжі, де Картер влаштував коханій романтичне побачення. Він завів Періс в будиночок, прикрашений квітами, а потім опустився на одне коліно і запропонував їй вийти за нього.

"Я просто почала тремтіти і плакати, тому що була така схвильована, так щаслива", – ділиться Гілтон.

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Вона додала, що після весілля має намір взяти прізвище Реума, але буде використовувати його разом зі своїм – Гілтон, через дефіс. Дітей пара теж планує після весілля, оскільки обидва вже готові до створення сім'ї.

Періс Гілтон і Картер Реум знайомі вже більше 10 років, але почали зустрічатися тільки в 2019 році.

Раніше повідомлялося, що Періс Гілтон почала процедуру ЕКО, щоб народити двійню .

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